Boric ganó en Chile, Fernández piensa en su reelección y Guzmán dijo que no presentará un nuevo Presupuesto: las noticias del día

Macri descartó presentarse en el 2023 como candidato

En el medio de rumores y trascendidos sobre sus intenciones de volver a presentarse como candidato, el ex presidente Mauricio Macri sostuvo ayer, en declaraciones al canal LN+, que "no se anota en ninguna carrera" de cara a las elecciones del 2023.

"Mi tarea hoy, y siento que puedo hacer un enorme aporte, es estar cerca de los argentinos para sostener la unidad y que los argentinos tengan alternativas sanas para presidente y gobernador", indicó el ex mandatario. "Mi prioridad es esa, no me anoto en ninguna carrera", añadió.

Además el ex jefe de Estado descartó, al menos por ahora, competir en las próximas elecciones presidenciales, en las cuales Juntos por el Cambio tendrá varias alternativas. Un giro discursivo respecto de lo que habían sido declaraciones anteriores, en las que siempre había dejado la puerta abierta a una candidatura.

Macri subrayó que "no hay espacio para pelarse", en medio de las internas que, en las últimas semanas, sacudieron al frente opositor, y dijo que sus "preocupaciones" son que la la unidad de la coalición "se fortalezca" y "fortalecer los nuevos liderazgos del espacio para que la gente tenga varias alternativas para visualizar y elegir una".

Con vista a 2023, sostuvo: "Vamos a poder volver con poder, con aprendizajes y trabajando todos juntos para construir un país moderno que incluya a todos los argentinos".