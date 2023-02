Bullrich aprovechó el Carnaval, apretó el pomo y ensució a todos: los palazos a Larreta

Patricia Bullrich aprovechó el carnaval, apretó el pomo y ensució a muchos de sus compañeros de espacio político. En el marco de las elecciones presidenciales que tendrán lugar en pocos meses, la precandidata a presidenta del PRO reveló que no tiene miedo de que la “bajen” y que "en Juntos por el Cambio hay tibios".

"Cuando el país está en una situación como la nuestra salen por el carácter, no por los tibios. Juntos por el Cambio tiene tibios”, afirmó la ex ministra de Seguridad de la Nación en una entrevista en A24. Además, se refirió a Mauricio Macri y aseguró que no sabe si el ex presidente tiene pensado postularse, pero que si él se presenta no tiene miedo de que la bajen de su candidatura.

Por su parte, Bullrich opinó que Argentina tiene dos únicas opciones de acá a futuro y que ella está dispuesta a optar por la de trabajar “duro” todos los días: “O nos hundimos cada vez más o nos animamos a decir que a la Argentina la vamos a cambiar aunque nos quieran tomar la Plaza de Mayo. Hay que lucharla hasta el último día, hay que trabajarlo todos los días. Estoy convencida que tengo el carácter para gobernar el país, pero no estoy convencida que voy a ganar porque no me la creo nunca”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

O nos hundimos cada vez más o nos animamos a decir que a la Argentina la vamos a cambiar aunque nos quieran tomar la Plaza de Mayo"

Una de las grandes internas de dicho partido, es la de la politóloga y el actual jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien adelantó en varias oportunidades su deseo de postularse como candidato a presidente. Sin embargo, y por el peso que tiene la Ciudad, sería su mayor contricante en las PASO.

En línea con la histórica acusación de "tibio" que cada vez que puede le espeta al jefe de Gobierno porteño, Bullrich expresó: “Le diría a Larreta que use las pistolas Táser, que no le pida más permiso a nadie. Menos a un Gobierno que te dice todo que no”.

No obstante a esto, también consideró que los piquetes y las manifestaciones recurrentes que se realizan en CABA, son contraproducentes para ellos no sólo porque perjudican a los ciudadanos que necesitan transitar o trabajar en las zonas afectadas, sino porque les da el poder a los manifestantes a que elijan cómo y cuándo hacer las cosas.

“Si todos los días tenés la Ciudad cortada te va a pasar lo mismo cuando quieras gobernar el país. Es importante que muestre que esta vez no nos van a sacar a los piedrazos”, disparó.

Consultada por el futuro político de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, Bullirch chicaneó: “Estoy sintonizando lo que la gente quiere: orden, decisión, progreso, cambio económico; por eso le gano a Cristina. No doy nunca por muerto al kirchnerismo, pero creo que Cristina no se anima a presentarse, tiene miedo a perder”, concluyó.