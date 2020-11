Burlas contra los "negros" y las mucamas: se viralizaron tuits racistas y machistas de Pablo Matera, el capitán de Los Pumas

Las duras críticas por el frío homenaje a Diego Maradona de Los Pumas en su partido contra los All Blacks del pasado fin de semana -sólo atinaron a armar improvisados brazaletes negros con cinta aisladora- terminó desembocando en una auténtica crisis de relaciones públicas.

Es que las disculpas públicas del capitán Pablo Matera no sólo no alcanzaron, sino que sirvieron como disparador para que en redes sociales comenzaran a resurgir antiguos tuits xenófobos y machistas del rugbier y de su compañero de seleccionado Guido Petti.

El pedido de disculpas, filmado en video, había sido publicado en la cuenta oficial de Los Pumas. Allí, acompañado por todo el equipo, Matera reconocía que "el homenaje que elegimos hacer para Diego el fin de semana causó dolor y decepción en mucha gente".

"Queríamos decirles que de ninguna manera esa fue nuestra intención. Diego para nosotros fue una persona sumamente importante, una persona que siempre nos apoyó. Siempre nos acompañó. Gran parte de este equipo ha tenido la suerte de compartir con él en Dubai, donde siempre nos abrió las puertas. Fue súper generoso con nosotros", agregó.

"Nos sentimos muy apenados por la forma en la que sintieron luego de nuestro homenaje pero no queríamos dejar de pedirles disculpas. De pedirles disculpas a la familia si en algún momento se sintió ofendida. Queríamos que supieran que Diego está muy presente en nosotros y que es una persona súper importante para nosotros. Y que obviamente el homenaje que hicieron los All Blacks y la camiseta que nos dieron no es ni para los jugadores ni para los dirigentes, es una camiseta que sabemos dónde tiene que estar y queremos y nos ocuparemos de que llegue a su familia", continuó.

Pero mientras muchos recibieron el mensaje con poco entusiasmo, otros fueron más allá y comenzaron a develar antiguos tuits en los que Matera mostraba un costado violentamente racista y machista.

Allí, se despacha contra "negros", "bolivianos" y "paraguayos", escribe bromas de mal gusto contra su mucama (algo que su compañero Guido Petti también repite en varias ocasiones) y describe a un apellido como "de judío".

Ante la catarata de escraches, Matera eventualmente dio de baja su cuenta de Twitter aunque ya era tarde: las capturas se volvieron virales y la Unión Argentina de Rugby suma un nuevo repudio.

Antecedente en Australia

Vale recordar que en el 2019, el rugbier Israel Folau fue expulsado de la selección de Australia, los Wallabies, luego de comentarios homofóbicos.

El jugador, hijo de un pastor de la Iglesia de la Verdad de Jesucristo, había expresado que los católicos "son la sinagoga de Satanás" y que los homosexuales "irán al infierno" junto a los "borrachos, adúlteros, mentirosos, fornicadores, ladrones, ateos e ídólatras".