Burnout: signos, síntomas y prevención del síndrome que aumentó durante la pandemia

El teletrabajo o homeoffice trajo aparejado un problema que es cada vez más frecuente. No saber cuándo cortar o seguir hasta altas horas de la noche para completar proyectos es algo que cada vez se repite más y más en las encuestas que hacen diferentes consultoras para medir el nivel de satisfacción y desempeño de los empleados.

Por ejemplo, en los Estados Unidos y en Europa, un informe sostiene que el 70% de las personas lo padeció como uno de los efectos de la pandemia. La encuesta, realizada por The Chronicle of Higher Education y la firma de servicios financieros Fidelity Investments en Boston, Massachusetts, sostiene que la cifra fue más que el doble con respecto a la registrada en 2019 cuando el 32% de los encuestados admitió sufrir estrés como consecuencia de su trabajo.

En el mismo informe se señala además que 3 de cada 4 mujeres se ve afectada con este tipo de problemas. En concreto, el 75% de las mujeres informó sentirse estresadas, en comparación con el 59% de los hombres.

El término "burnout" fue acuñado por primera vez en 1974 por Herbert Freudenberger, en su libro “Burnout: The High Cost of High Achievement” Por lo general, el trastorno es consecuencia de un estrés laboral crónico, y se caracteriza por un estado de agotamiento emocional, una actitud cínica o distante frente al trabajo (despersonalización), y una sensación de ineficacia y de no hacer adecuadamente las tareas. A ello se suma la pérdida de habilidades para la comunicación.



El Síndrome de Burnout se incluye así entre los principales problemas de salud mental y en la antesala de muchas de las patologías psíquicas derivadas de un escaso control y de la carencia de una prevención primaria de este síndrome.

Antes de llegar al burnout, también conviene recordar algunas recomendaciones para trabajar de forma más saludable desde casa. Un punto clave es contar con el equipamiento técnico y ergonómico correctos. También es importante crearse rutinas claras, con pausas regulares, respetar los días de descanso y moverse lo suficiente.

Otro aspecto importante es mantener un intercambio regular, aunque sea remoto, con el equipo y con los directivos. Por otra parte, los empleados deberían hablar abiertamente de los problemas que enfrentan.

Entre los signos y síntomas más comunes de agotamiento se destacan:

-La alienación de las actividades relacionadas con el trabajo: las personas que experimentan agotamiento ven sus trabajos como cada vez más estresantes y frustrantes. Pueden volverse cínicos sobre sus condiciones de trabajo y las personas con las que trabajan. También pueden distanciarse emocionalmente y comenzar a sentirse adormecidos por su trabajo.

-Síntomas físico : el estrés crónico puede provocar síntomas físicos, como dolores de cabeza y de estómago o problemas intestinales.

-Agotamiento emocional: el agotamiento causa que las personas se sientan agotadas, incapaces de hacer frente y cansadas. A menudo les falta energía para hacer su trabajo.

-Rendimiento reducido: el agotamiento afecta principalmente las tareas cotidianas en el trabajo, o en el hogar, cuando el trabajo principal de alguien consiste en cuidar a los miembros de la familia. Los individuos con agotamiento se sienten negativos sobre las tareas. Tienen dificultad para concentrarse y, a menudo, carecen de creatividad.