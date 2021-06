Buscan a Tehuel en Santa Cruz: las pistas que siguen los investigadores y las dudas de la familia

Desde el 11 de marzo pasado no se tienen noticias de Tehuel de la Torre, y aunque la Fiscalía que lleva adelante el caso investiga todas las hipótesis posibles, lo cierto es que, en estos casi 4 meses, las pistas que hay son pocas y ninguna lleva a saber qué pasó con el joven de 22 años.

Aún así, en las últimas horas hubo novedades, y ante eso, la fiscal del caso, Karina Guyot, envió un exhorto a la Justicia de la provincia de Santa Cruz para que la Policía local realice una búsqueda en la ciudad de Caleta Olivia.

Tehuel de la Torre desapareció el 11 de marzo pasado.

Lo que motivó esa solicitud fue el testimonio de una mujer que, según trascendió, declaró haberlo visto en más de una oportunidad por la zona. Su testimonio ya está en el expediente y, ante la falta de pruebas concretas, hoy resulta importante.

En el documento enviado por la fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Descentralizada de San Vicente, se le pide al titular del Juzgado de Garantías N°8 departamental, Martín Miguel Rizzo, que, en base a este nuevo testimonio, se requiere la presencia de un grupo operativo para que realice tareas en la localidad de Caleta Olivia, "incluyendo carteles con imágenes de Tehuel debiendo remitir fotografías en los comercios, difundir en medios radiales y televisivos de la zona dando a publicidad la desaparición como también ponga en conocimiento la existencia de la recompensa ofrecida para quien aporte datos certeros, resultando indispensable para continuar con la investigación de acuerdo a la información aportada".

La recompensa de la que habla Guyot es la que emitió el Ministerio de Seguridad Nacional, donde se ofrece hace 2.000.000 de pesos para quien aporte datos sobre el paradero del joven.

El documento emitido por la fiscal de la causa.

"Sabemos de la búsqueda, pero no nos hemos enterado por la fiscal. Uno ya a esta instancia no sabe qué pensar. Lo que sí sabemos es que la fiscal se está equivocando", dijo a BigBang, Verónica Alarcón, hermana de Tehuel, quien además aclaró que no sabe qué dijo la testigo, ni por qué se lo busca en Santa Cruz.

Del mismo modo, Luciana Leyes, pareja del joven, dijo que le parece extraño este testimonio, porque en verdad puede ser una persona parecida, aunque para ella es algo bueno porque significa que lo buscan con vida. "Se renuevas las esperanzas, igual yo siempre las tuve en alto", aseguró.

La semana pasada se rastrilló un predio del CEAMSE de San Vicente, donde se hizo presente la familia de De La Torre, aunque finalmente la búsqueda no arrojó resultados positivos.

Antes, se volvió a buscar también en una laguna ubicada en Alejandro Korn, a pocos metros de las casa de uno de los sospechosos, donde algunos testigos dijeron que lo vieron tirar bolsas negras, aunque tampoco se halló así material importante para la causa.

Rastrillaron varias zonas sin éxito.

Quiénes son los detenidos en la causa por la desaparición de Tehuel

Tehuel fue visto por última vez en la tarde del 11 de marzo último por su hermana Verónica, cuando ella lo cruzó justo en el momento en que él se dirigía desde su casa de San Vicente a la localidad de Alejandro Korn para ver a un conocido que le había ofrecido un trabajo de mozo en un evento, el cual en verdad nunca existió. Ella estaba en bicicleta cuando volvía del trabajo, y él iba a pie, contento, porque pensaba que tenía una nueva oportunidad laboral.

A la vivienda a la que iba pertenece a Luis Alberto Ramos, quien era compañero de militancia de Tehuel, y lo conocía hacía ya un tiempo. Según admitió el hombre, que ahora es uno de los detenidos, ese 11 de marzo sí estuvo con el chico, aunque dijo haberlo visto temprano, algo ya totalmente descartado por los investigadores, porque durante la tarde de ese día el joven estuvo con su familia, y recién abandonó su casa a eso de las 19.

El otro apresado es Oscar Alfredo Montes, un chatarrero con antecedentes penales por abuso sexual, a quien la fiscal Guyot lo acusó por del delito "encubrimiento en concurso real con falso testimonio". Los investigadores creen que él también estuvo con De la Torre ese 11 de marzo, aunque a diferencia de Ramos, lo negó la única vez que habló con la fiscal. Ambos sospechosos están acusados, al menos por ahora, de los mismos delitos.

La última foto de Tehuel con los sospechosos.

Las pruebas que tienen los investigadores

En el celular de Tehuel, el cual fue encontrado roto en la casa de Ramos, la Justicia encontró una foto donde se lo puede ver al joven junto a su compañero de militancia y a Montes. La foto muestra que los tres están sentados en una mesa, comiendo y tomando algo.

Es es, para los investigadores, la prueba mas fehaciente que demuestra que los sospechosos estuvieron con el chico el día en que desapareció, a pesar de que lo negaron.

Además, en la vivienda de Ramos también se encontraron rastros de prendas quemadas, las cuales podrían pertenecer, por el parecido, a De La Torre.

Además, según la tecnología de georadar, se pudo determinar que el celular de Montes estuvo activo en la misma zona que el de Tehuel, aunque los dos imputados formatearon y borraron los contenidos de sus dispositivos antes de ser apresados.