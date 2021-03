Buscan a un hombre en el río Paraná: su lancha apareció encendida y se fue sin avisar

Ramón Tomás Villalba permanece desaparecido desde el sábado pasado a la tarde, cuando salió en su lancha a pasear por el río Paraná de las Palmas, cerca de la isla de Lucha, y desde entonces su rastro se perdió. La Prefectura lo busca con buzos, pero hasta ahora no hay novedades.

Ramón Tomás Villalba desapareció este sábado.

Una de las hijas del hombre de 52 años, Lucía Villalba, explicó a BigBang que el sábado por la tarde la lancha de su padre apareció encendida y con todas sus pertenencias dentro cerca de la isla Lucha.

Lo que ocurrió, es que Prefectura localizó la embarcación, la cual estaba registrada también a nombre de otros dos amigos de Ramón, por lo que esa noche las autoridades dieron aviso acerca de lo que había pasado.

"Lo único que sabemos es que el sábado fue a dar un paseo, pero no le avisó a nadie. Ese día, más tarde, la Prefectura se comunicó con sus amigos porque apareció la lancha vacía, con el motor encendido, contra unos juncos, y como ellos también son los propietarios, los llamaron", indicó.

La lancha del hombre apareció vacía y encendida.

Lo extraño de la situación es que todas las pertenencias de Villalba fueron encontradas dentro de la lancha, incluso su celular, el cual su hija trató de rastrear para localizarlo.

Sin embargo, eso no es lo único raro del caso, ya que según le informaron a la familia desde Prefectura, una mujer que aparentemente iba con él en la nave apareció nadando sola en el río, y debió ser rescatada por unos franceses que pasaban por la zona.

"Como no le avisó a nadie que iba a salir, ni mi hermana y ni yo, ni sus amigos sabían con quién había salido, pero Prefectura nos avisó que apareció una mujer cerca, nadando. Ella dio una declaración, es la única testigo, pero lo único que nos dijo Prefectura es que su declaración no concuerda, porque se contradice. Eso es lo que más nos preocupa, porque la verdad es que no la conozco, no sé quién es", sostuvo Lucía, quien añadió que hasta ahora la mujer no se encuentra detenida.

A pesar de que hasta esta mañana no tenían demasiada información sobre la búsqueda, lo cierto es que Prefectura ya les informó que desde el sábado a la noche rastrean la zona para ver si hay alguna novedad de Villalba.

Del mismo modo, durante el domingo se llevó a cabo un operativo con buzos, aunque hasta ahora la búsqueda no arrojó ningún resultado positivo. "Hoy nos dijeron que llenaron la zona de buzos y están haciendo declarar de nuevo a la testigo. Como todas sus pertenencias están sobre la lancha, que ahora tiene Prefectura, no se puede encontrar nada flotando por ningún lado o en alguna isla", aclaró, al mismo tiempo que indicó que desde Prefectura pidieron que por el lugar no circulen otras naves para que el operativo se lleve a cabo con facilidad y para mantener una mayor seguridad para los buzos.

Ante la desesperación, los amigos del hombre también salieron por su cuenta con sus propias embarcaciones para ver si podían ver algo, pero hasta el momento no encontraron ningún rastro.

Lucía comentó a este sitio que su padre es una persona que suele siempre salir a navegar, y que incluso antes de Covid-19 iba mucho al río con sus amigos durante los fines de semana, por lo que conoce bien la zona. "Tiene el curso de timonel hecho para manejar. El único lugar que frecuentaba era la guardería ( de la lancha) pero no es en esa zona", sostuvo.

"Es una situación horrible. Por suerte desde la Prefectura se están comunicando bastante con nosotras (ella y su hermana), y ahora están intentando aclarar la ubicación exacta donde apareció la lancha. No estoy segura si él ( su padre) salía a navegar por esa zona", sumó.

De igual manera, dijo que mantuvieron una comunicación con el jefe del operativo, y que por el momento se quedaron más tranquilas porque les explicó la forma en la que están trabajando. "Así que no vamos a ir a supervisar, pero nos mantenemos en contacto para saber cómo avanza la búsqueda", contó por último.