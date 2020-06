Buscan a una adolescente desaparecida hace dos semanas en Lanús: la mujer que la cuidaba fue detenida

Martina Farías desapareció de su casa en Lanús oeste el pasado 3 de junio, y desde entonces, su paradero es desconocido. Preocupadas por la situación, las hermanas de la joven de 16 años iniciaron una búsqueda que hasta ahora no arrojó resultados positivos, aunque si permitió detener a la señora que estaba al cuidado de la adolescente.

Martina Farías permanece desaparecida desde el pasado 3 de junio.

Según contó a BigBang Alejandra, hermana mayor de Martina, ellas tomaron conocimiento de lo que había pasado casi una semana después, ya que desde hace años no mantienen contacto con la joven.

"El domingo hicieron rastrillajes con perros para buscar en la casa donde estaba Martina, y digo negativo. Lo que sabemos es que detuvieron a la mujer que la cuidaba, porque lo que le llamó la atención a los investigadores es que no se acordaba de cosas y se contradecía", explicó.

Sobre esto, el sitio de noticias La Defensa informó que luego de haber sido aprehendida, la cuidadora fue procesada por el delito de “reducción a la servidumbre”, después de que varios vecinos declararan que la mujer maltrataba a la joven.

De hecho, cuando los policías fueron por primera vez a su casa, Beatriz Irene López se negó a que entraran a la vivienda, la cual está ubicada en la calle Bolivia 1426, al mismo tiempo que aclaró que nunca pudo hacer la denuncia por la desaparición de Martina, porque en la comisaría no se la quisieron tomar.

"Los vecinos dicen que supuestamente a Martina la veían mal, maltratada, con golpes, pero yo con ella nunca pude hablar, mis hermanas y yo no sabemos cómo estaba. Ni siquiera conozco a Betty", aclaró.

Según explicó a este sitio Alejandra, la señora que cuidaba a Martina se presentó en la municipalidad de Lanús para pedir las cámaras de seguridad de la zona donde ella vive, y cuando le preguntaron para qué las quería, confesó que su "hija" estaba desaparecida hacía cuatro días.

A raíz de eso, se radicó la denuncia en la Comisaría 1° de Lanús, y tomó intervención la UFI N°4, lo que llevó a que los investigadores abrieran una causa caratulada como búsqueda de paradero.

"Lo único que sé hasta ahora es que un vecino tiene una cámara de seguridad donde se la ve a Martina caminando en la calle Formosa. Ella vive sobre Bolivia y la esquina es Formosa, lo que se ve es que ella ahí dobla", comentó la hermana de la adolescente.

El duro pasado familiar

La historia de la familia Farías es compleja, se trata de cinco hermanas que vivieron en dos hogares para niños durante su infancia y que finalmente fueron adoptadas, pero que luego de unos años, su madre las echó de la casa que compartían y les exigió que no volvieran.

"Cuando mi mamá me echó, que tenia 17 años, me fui a vivir con la familia de una compañera. Ellos hablaron con un juez y estuvo todo bien para que no haya ningún problema después y que mi mamá no pudiera reclamar nada. Ella se fue a vivir a Ostende por trabajo, y se llevó a Nancy, quien después de un año volvió y está ahora bajo mi cuidado. A Martina la mandó a Buenos Aires, y quedó en la casa de Betty, que es hermana de una amiga de mi mamá", explicó Alejandra.

Desde entonces, cuando Martina tenía apenas 9 años, las hermanas no pudieron volver a ver a la pequeña, porque nunca se les permitió que mantuvieran un contacto, aun cuando la señora que la cuidaba no tenía ningún permiso legal para hacerlo.

La mujer que cuidaba a la joven fue detenida.

Según comentó, cuando fueron adoptadas su madre vivía en Crespo, Entre Ríos, y cuando ella las abandonó, cada una de las hermanas tomó un camino diferente. Alejandra, que ahora tiene 23 años, vive junto a Nancy en la localidad de General Ramírez. Desde allí esperan que pronto su hermana aparezca para poder llevarla a vivir con ellas.

"Con esto que pasó, salió todo a la luz, porque nadie se había enterado que mi mama nos había echado. No hubo ningún control de la adopción", indicó, a la misma vez que dijo que una vez que supo lo de la desaparición de Martina, se comunicó con su madre, quien también aseguró que no sabía nada de la adolescente desde hacía tiempo.

De hecho, en base a lo que pudo explicarle a Alejandra, su madre sostuvo que una vez que entregó a la pequeña al cuidado de su amiga, no pudo volver a tener contacto con ella.

Las hermanas de la adolescente la buscan desesperadamente.

"El año pasado me cansé y fui a un abogado, pedí ver a Martina y supuestamente lo que me dijeron es que los psicólogos desaconsejaron que ella nos viera", sostuvo.

A pesar de la dolorosa historia, lo que las hermanas Farías quieren ahora es que la adolescente aparezca sana lo antes posible. Además, tienen la intención de llevarla con ellas a Entre Ríos, para que pueda volver a vivir una buena vida.

"No sabemos qué pensar. Yo no sé que pudo haber pasado, pero pienso que si Martina se escapó, fue por algo, algo le hacían, por eso quiero que vea que la estamos buscando. Ahora lo único importante es que ella aparezca", cerró.

Al momento de su desaparición, Martina, que mide 1,55, vestía un buzo con capucha color azul, jeans y zapatillas bordo. Ante cualquier información, su familia pide que se comuniquen al número +54 9 3435 09-6355 o con el área de Niñez de la Municipalidad de Lanús.