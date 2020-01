Buscan a una chica de 19 años que desapareció el domingo luego de ir a un after en Ramos Mejía

Un joven de 19 años que fue vista por última vez el domingo a la medianoche en la zona del Obelisco, cuando regresaba de un "after" desde Ramos Mejía, es buscada intensamente por la policía y su familia, ya que no hay rastros de ella desde hace varios días.

Julieta González Fontella es mamá de un niño 5 de meses, y según se pudo reconstruir, salió de su casa el domingo al mediodía, ya que tenía planeado encontrarse en el Obelisco con un amigo para luego ir a un after al boliche Pinar de Rocha, en Ramos Mejía.

"La idea era que vuelva tipo 2 de la mañana, pero según me contó el amigo volvieron temprano a la zona del Obelisco. Él se fue a la casa y ella se tenía que encontrar con un chico en ese lugar, pero desde ahí no sé nada más", contó a Télam su mamá, Fernanda Soria.

"El lunes le cargué 100 pesos en el celular para que tenga algo de internet porque no me podía comunicar, no me contestaba, y recién a las 17 aparecen como visto los mensajes. Después no aparece más nada, el celular no tuvo más señal", agregó.

De acuerdo con los datos brindados por su mamá, Julieta tenía puesto un short de jean, una musculosa gris y zapatillas, y llevaba una riñonera con sus documentos.

La denuncia de su desaparición ya fue realizada en la comisaría 18, en el barrio porteño de San Cristóbal, por lo que, de contar con cualquier información sobre el paradero de Julieta, comunicarse al teléfono (011) 60493083 o al 911.

Otro caso

Además de este caso, también es buscada una joven de 25 años que fue vista por última vez hace dos días en una pista saludable de la ciudad de Famaillá, al sur de Tucumán, donde vive junto a su familia.

Se trata de Marina Rufino, quien salió de su casa el lunes a las 8 para hacer unas compras pero no regresó y fue vista por testigos en la pista saludable.

Soledad Rufino, hermana de la joven, contó que Mariana vive en el barrio Las Banderitas con sus padres, otra hermana y cuatro sobrinos, pero el día que desapareció se encontraban sola antes de abandonar la vivienda.

Soledad señaló que la joven nunca se había ido de la casa sin decir donde estaba y por tanto tiempo, por lo que la familia realizó la denuncia en la comisaria de la zona.

Los familiares de Mariana solicitaron ayuda a diferentes organizaciones sociales para que colaboren con su búsqueda y pidieron que cualquier información sobre el paradero de la joven se comunique al teléfono 3816618092.

Suicidio

Por otra parte, la Policía de la Ciudad informó que esta tarde encontraron muerta a Albertina María Lugones, la joven de 25 años que era buscada intensamente desde este martes.

El parte policial indicó que “la víctima se habría arrojado del piso 12 hacia un patio interno de un departamento deshabitado de un edificio contiguo en Av. Boedo al 500 tras dejar una carta suicida y haber tenido previos intentos de quitarse la vida”.