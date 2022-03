Buscan a una mujer desaparecida: las dudas sobre su embarazo y la extraña aparición en un hospital

Hace ya 15 días que los vecinos de Isidro Casanova viven en una alerta permanente por si ven en la calle o en algún rincón de la ciudad a Claudia Vidir Díaz, una mujer embarazada de 52 años que está desaparecida desde el pasado 15 de marzo.

Lo que se sabe hasta ahora de la investigación es poco, aunque según su pareja, Gaetano Testa, durante estos últimos días se han descubierto ciertos datos que cambian el panorama inicial. Es que en base a su primer relato, el hombre le dijo a la Justicia que el día de su desaparición, Vidir Díaz tenía fecha para someterse a una cesárea porque ya estaba en fecha de parto.

Con esa pista, comenzaron a buscar a la mujer por los hospitales de la zona para ver si había ya tenido a su bebé, aunque al menos hasta ahora, lo único que se pudo detectar es que dos días después de la última vez que su marido la vio, estuvo bien temprano en el Hospital de San Justo, aunque nadie la retuvo.

"Datos hay un montón, pero son todos fallidos, todavía no hay nada claro. La investigación está en marcha, se está buscando por todos lados, no sé si están haciendo allanamientos. La primera semana me moví para todos lados, pero esta semana ya tuve que volver al trabajo y hago lo que puedo", explicó a BigBang Gaetano, pareja de Claudia y quien actualmente quedó a cargo de su hija de 12 años.

Consultado por si hubo algo que le llamara la atención antes del momento de la desaparición, aclaró que no notó nada extraño, y que incluso la mujer no se llevó su ropa ni elementos personales; aunque sí se cree que tiene consigo un DNI viejo y su carnet de vacunación contra el Covid-19.

"Yo el día de la desaparición no fui a trabajar, me pedí el día porque creía que mi mujer iba a tener familia. Llevamos a mi hija al colegio 7.10, volvimos, después la fui a buscar a mi hija a eso de las 9, le dije a ella si me acompañaba y dijo que no, que se quedaba, entonces le dije que se preparara para ir al hospital. Cuando volvemos, mi hija me dice que la madre no está. Salí por la zona para ver si había ido al chino o al almacén, y no, ya se había ido", contó sobre la mañana en que ocurrió todo.

En medio de la desesperación por no saber lo que pasó, Gaetano tiene la cabeza llena de preocupaciones, y según dijo, muchas veces no come ni duerme de noche, o hasta se despierta a la madrugada preocupado. "Ya salí a recorrer las calles solo, salí con la policía y con un amigo. Me recorrí todos los hospitales de La Matanza y nada. Ya no sé que más hacer, porque no me llegan novedades. Hice varias entrevistas, publico todos los días su foto por Facebook para que lo vea todo el mundo", aseguró.

Sucede que si bien inicialmente la pareja de Claudia pensaba que algo malo le había ocurrido, ahora sospecha de que se fue por cuenta propia, ya que se enteró que su mujer no estaba embarazada a punto de dar a luz, sino aparentemente de alrededor de 9 semanas.

"Yo hasta el día de su desaparición creía eso. Tenia fecha para ese día para mí, pero averiguando parece que no. No quiero volver a lo mismo porque me hace mal, ese tema se hablará cuando vuelva y no me importa. Acá lo que importa es que esté bien, su salud, que ella me diga que está bien, y yo me quedo tranquilo", sostuvo.

Si bien Gaetano no precisó detalles sobre lo que se enteró del embarazo, sí dijo que estaba seguro de que su mujer tenía un embarazo de riesgo y que por eso iba a ir a cesárea. Sin embargo, en los últimos días se enteró de otra versión, y además un vecino de la zona aseguró que vio hace 15 días a Claudia salir de la casa familiar cerca de las 9.30, lo que modifica el panorama.

Luego, otras personas la vieron dos días después a las 5.30 de la mañana en el hospital de San Justo, pero no la retuvieron porque no sabían que estaba desaparecida. Gaetano vio las imágenes de las cámaras de seguridad y está seguro de que se trata de su mujer. En la grabación no llevaba ningún bolso, solo su morral habitual.

"Andar así, si es que anda en la calle, es peligroso. Alguien la tiene que ver y retener, o decirle a la policía que es la señora que están buscando. Y si alguien la está cubriendo, quiero que sepa que esto ya es judicial, no es un chiste. Si ella no quiere contactarse conmigo, que llame a algún familiar y diga que está bien. Quiero que vuelva, lo importante y primordial es la salud", sumó.

Finalmente, en diálogo con este portal la pareja de Vidir Díaz comentó que lo que más le llama la atención de todo es que haya dejado a su hija de 12 años sola, cuando nunca se separaba de ella. Por eso mismo, siente que Claudia está cerca.

"Quiero que alguien me diga que la vio en estos días cerca, y que no está lejos. Pido por favor que el que la vea, me diga, si alguien sabe algo avise. Tengo la sensación de que ella esta cerca de casa, siento que la ve de lejos a su hija, no se que habrá en esa cabeza, pero siento eso", cerró.

La causa es llevada adelante por Mariana Soggio, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 de La Matanza.