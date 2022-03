Buscan aprobar el acuerdo con el FMI en el Senado y suben los combustibles: las 7 noticias del día

La ex esposa de Rozín lo despidió en redes

La noticia del fallecimiento de Gerardo Rozín impactó a todos. El conductor mantuvo sus padecimientos sólo para su círculo íntimo y de hecho pasó sus últimas horas rodeado de sus afectos. La semana pasada, Carmela Bárbaro, su ex esposa, incluso puso en pausa sus obligaciones laborales para acompañarlo en sus días finales. La periodista es mamá de Elena, de 11 años, fruto de su amor con el conductor.

Pero ayer, la periodista compartió algunas palabras con sus seguidores. Abrumada por el dolor, hizo un posteo de Instagram en el que despidió a Rozín.

“¿Cómo se elige una foto? ¿Una sola? ¿Cuántas fotos pueden mostrar lo que viviste con una persona? ¿Y cómo se describen las fotos que van a faltar? Intento despedirme públicamente de una de las relaciones más íntimas de mi vida, y no encuentro la manera adecuada”, comenzó.

“Seguramente le hubiera pedido a él que me ayude a escribir estas palabras. Ya me estás faltando”, lamentó. “Me quedo con una familia hermosa , con saludos muy amorosos y el reconocimiento público de tu trabajo que va a llenar de orgullo a tus hijos. Gracias a los colegas por el respeto y el cariño. Hoy no, pero vamos a estar bien”, cerró.

En la imagen que eligió Carmela se ve a Rozín aparentemente festejando un cumpleaños de Elena.