Buscan a un joven que desapareció luego de que embistieran la lancha en la que iba

El sábado a las 20:50 la lancha en la que iba solo Martín Barrios, de 18 años, fue embestida por la embarcación Juanic, en Canal Vinculación y Río Luján (Km. 26), frente a la guardería Amarras del Norte, y desde entonces el joven se encuentra desaparecido.

Mientras que la Prefectura Naval busca al chico, su familia denunció que el dueño del yate que impactó a Martín se dio a la fuga, y que compró las cámaras de seguridad que registraron el hecho.

"Sabemos que el que lo chocó a Martin es amigo del Jefe de Prefectura y compró las cámaras de la guardería para que no haya pruebas del choque", aseguró la hermana del joven buscado en una publicación de Facebook.

El testimonio de los familiares no coincide con la información que brindan desde Prefectura Naval, donde aseguran que "el timonel fue imputado y se encuentra sujeto a la causa, bajo indicaciones de la Unidad Fiscal Nro dos, del Dr. Esteban Álvarez, quien se encuentra a cargo de la investigación".

Lo que dijo la hermana de Barrios es que "a las horas lo largaron" y que la persona de 46 años que conducía la lancha donde iban siete personas "estaba alcoholizado", algo que fue descartado en un examen de alcoholemia que no registró ningún valor.

La defensa del imputado aseguró que ellos venían desde el lado de San Isidro hacia la costa de San Fernando y que fue la embarcación donde viajaba Martín, que no tenía luces, la que se cruzó por delante de ellos cuando estaban ingresando al club náutico Marina del Norte.

Su madre está desesperada

"Él iba solo en la lancha, mi otro hijo iba manejando la moto de agua. Es el que presenció todo, que en la desesperación pidió ayuda, que llamen a Prefectura", contó esta mañana Cintia, la madre de Martín, en Nosotros a la Mañana. " Al no encontrarlo, no verlo en el agua, va a buscar a mi hermano y se vienen en otra lancha a buscarlo".

La mamá aseguró que "Martín no sabía nadar muy bien" y que "ese día no se puso el chaleco" salvavidas. Pero a su vez confirmó que quien lo chocó a su hijo en ese momento se fugó: "No sé para dónde se fue, pero no se quedó".

También se refirió a la acusación que hizo su hija en redes sociales: "Es lo que nos hicieron llegar a nosotros. Por eso empezamos a llamar a los medios, para que se aclare y que no se tape".

También desmintió otras versiones que lo vinculaban a su hijo a las carreras aeronáuticas, solo por la condición precaria de su bote: "Le quieren echar la culpa a ellos, pero saben que en la lancha que manejaba Martín era imposible correr picadas, y menos el fin de semana".

La búsqueda

"Prevemos que sea un escenario positivo porque para nosotros todavía es una persona viva que tiene posibilidades de estar en cualquier lugar quizás lastimada", afirmó esta mañana el jefe de Prefectura de San Isidro, Pablo López, sobre el joven.

El adolescente es de una contextura grande, de 1,75, y según la Prefectura Naval, desde el sábado "un guardacostas, un semirrígido y una lancha, además de medios terrestres que brindan apoyo, realizan tareas de búsqueda y rescate".