Buscan frenar la estafas y falsas ofertas en el Hot Sale con multas y más sanciones a las empresas

La última edición del Hot Sale terminó con ventas por más de $19.380 millones, el equivalente a $269 millones de pesos por hora y $4,48 millones de pesos por minuto, y un crecimiento de 128% respecto al año anterior.

Durante las 72 horas del evento se vendieron 6,3 millones de productos a través de más de 3,5 millones de órdenes de compra (69% más que el año pasado) y con una orden de compra en promedio de $5.523 (un 23% más que el 2019).

Sin embargo no todo fue color de rosa. El último día del Hot Sale la Secretaria de Comercio imputó a 17 empresas por presunta "oferta engañosa”. En concreto, pusieron el ojo en Personal, Movistar, Red Megatone, Jumbo, Suavestar, Garbarino, Despegar, Al Mundo, Cetrogar, Philco, Dexter, Netshoes, Frávega, El Mundo del Juguete, Wall Mart, Sodimac y Mercado Libre.

En consecuencia de esta situación empezaron a desarrollarse iniciativas para que las empresas que infringen la Ley del Consumidor no puedan participar en esto tipos de eventos por un determinado lapso a modo de multa. Una de ellas es la que se encuentra elaborando el legislador porteño de Juntos por el Cambio y presidente de la Comisión de Defensa al Consumidor en la Legislatura, Willy González Heredia.

Según él mismo hizo público, el primer paso del trabajo que lleva adelante en conjunto con organizaciones vinculadas al tema, como es el caso de la Asociación Argentina de Consumidores, es buscar genera conciencia de esta situación en los consumidores y en las empresas mientras se termina de apuntar el lápiz para una normativa que sea más estricta y evite este tipo de conductas.

“Un consumidor que no tiene confianza en el proveedor o en el vendedor no consume. Si no hay consumo no hay producción. Si no hay producción, no hay trabajo. Y si no hay trabajo, hay más pobreza. Este es el círculo vicioso que conductas como estas promueven seguramente sin quererlo”, le dijo a BigBang González Heredia.

En esa misma comisión se encuentran unificando las diferentes normativas que rigen en la Ciudad para elaborar un digesto en donde se simplifiquen cada una de las diferentes leyes que ya rigen. El siguiente paso será, según explicaron, buscar la forma legal dentro de esa normativa de poder penalizar a las empresas que incumplen con las reglas establecidas.

Uno de los principales problemas es que las multas son menores a lo que terminan recaudando por las ventas. Sin ir más lejos la recaudación de este año estuvo cerca de los $20.000 millones y la multa máxima por el incumplimiento de las normativas que establece la ley de Defensa al Consumidor es de $5 millones. Si cada una de las 17 empresas fuera sancionada con el monto máximo, la cifra ascendería a $85 millones lo que representa el 0,4% de la facturación total.

En la última edición del Hot Sale la Secretaria de Comercio encontró diferentes irregularidades en cada una de las empresas mencionadas, En el caso de Personal, Movistar, Red Megatone, Jumbo y Suavestar se advirtió que dentro del Hot Sale ofrecieron algunos productos que mantienen los mismos precios que la semana a anterior al evento. Respecto a Garbarino, se constató que publica el precio de un producto a un valor mayor al que era publicado antes del Hot Sale, y en otro artículo se ofertó sin reducir el precio.

En estos casos, se presume que las compañías estarían incumpliendo con sus obligaciones y brindarían información incierta, ya que no se trataría de ofertas exclusivas y nuevas, induciendo a error a las y los consumidores debido a que el evento de venta online se promociona en base a que los usuarios podrán encontrar descuentos exclusivos para las marcas más importantes de comercio electrónico del país.

Por otra parte, las empresas Despegar y Al Mundo ofertaron servicios turísticos sin explicitar cuál era el precio anterior de los mismos productos.

Cetrogar, Philco, Dexter, Netshoes, Fravega y El Mundo del Juguete, ofrecieron dentro del portal Mercado Libre, algunos de sus productos indicando un precio anterior que, en realidad, es superior al publicado una semana antes del Hot Sale. Lo mismo sucedió con Walmart y Sodimac en sus respectivos sitios.

Por último, se imputó a Mercado Libre, por todos los casos en donde la oferta de las empresas mencionadas se realizó en el portal, debido a que su actuación no se limitaría a la mera intermediación entre proveedores y consumidores, sino que promociona y ofrece el Hot Sale incorporando un vínculo para que los consumidores puedan acceder al listado completo de tiendas y productos ofrecidos.

Hot Sale, que termina hoy, es una iniciativa de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), una Asociación Civil sin fines de lucro constituida en el año 1999 con el propósito de divulgar y promover el uso y desarrollo de las nuevas tecnologías aplicadas al trabajo y los negocios, las comunicaciones, el comercio y los negocios electrónicos.

Cuenta con más de 1200 socios de diferentes sectores de la industria, comercio y servicios que hacen realidad los negocios y comercio electrónico en la Argentina y la región, siendo la principal institución nacional en promover esta nueva modalidad de trabajo y negocios.