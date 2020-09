Búsqueda desesperada: contínúa el operativo para encontrar a los cuatro pescadores que cayeron en el río Paraná

Continúa en Corrientes la búsqueda de los cuatro hombres que cayeron el sábado pasado al río Paraná después de que su embarcación se diera vuelta mientras regresaban de pescar. Según informaron fuentes que participan en el operativo, en las últimas horas pescadores artesanales salieron con sus propias naves para brindar ayuda, mientras que las familias de los desaparecidos esperan pronto tener noticias.

Buscan en Corrientes a cuatro jóvenes que cayeron al río Paraná.

Según explicaron medios locales, el terrible hecho sucedió el pasado sábado por la tarde, cuando los cinco tripulantes de la embarcación cayeron al agua después de haber pasado todo el día pescando.

Aunque el conductor de la lancha pudo nadar hasta la orilla para pedir ayuda, lo cierto es que otros cuatro pescadores permanecen desaparecidos y desde hace días son buscados por las autoridades de Prefectura naval.

Los jóvenes que son intensamente buscados son Osvaldo Maciel (22), los hermanos Agustín y Cristian Barrientos (22, 23 respectivamente) y el primo de ambos, Ariel Barrientos (26).

La búsqueda comenzó el sábado pasado.

El prefecto Díaz, a cargo de la investigación, dio detalles del operativo de búsqueda y confirmó que sumaron ayuda de los vecinos. "Estamos recibiendo ayuda de la gente de pesca, pescadores artesanales e la provincia de Corrientes y suman su colaboración y eso es de suma importancia para todos, sobre todo para la familia”, indicó.

Según dijo, están permanentemente en comunicación con los familiares de los jóvenes, y todos los días les indican lo que harán para continuar con la búsqueda. "Si ellos tienen algunas inquietudes, estamos a disposición y les brindamos toda la colaboración que necesiten”, explicó.

Al ser consultado sobre en qué condiciones navegaban los jóvenes, Díaz señaló “a partir de entrada a Fase 5 de la provincia de Corrientes, no es necesario sacar ningún tipo de permiso", aunque sí hay ciertos protocolos que se deben seguir a raíz de la pandemia.

"Las embarcaciones deben llevar un grupo no mayor de cuatro personas y siempre recomendamos que la navegación sea dentro de la jurisdicción de Corrientes. Por el lado del número que iban en la canoa, sí habrían cometido una infracción porque en ese momento eran cinco”, aseveró Díaz, mientras que además comentó que de acuerdo a los primeros datos que recabaron “no contaban con elementos de seguridad".

Esta mañana, en comunicación con medios correntinos, el oficial aclaró que la búsqueda no cesa, y que van a seguir hasta que las personas sean localizadas. "El protocolo no nos dice cuándo tenemos que parar. Nosotros continuamos días, semanas o meses, lo que haga falta, la Prefectura no escatima esfuerzos”, remarcó.

Durante estos días, los rastrillajes se realizaron en zona de Isla Meza, donde se produjo el accidente -según contó el pescador que pudo salvarse- y donde normalmente hay una profundidad que va de los 8 a los 15 metros. “Con el primero que hablamos fue con el único muchacho salvado. Nos hizo un breve relato porque estaba en un estado de shock”, precisó Díaz.

“Primero nos comentó que era una embarcación de madera. Después, el sobreviviente recordó que era una lancha de fibra de vidrio lo que dificulta el rastreo en un naufragio. Cuando es de madera queda flotando”, agregó el prefecto.