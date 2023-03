CABA: cooperadoras compraron aires acondicionados, pero el Gobierno de la Ciudad no autoriza su instalación

En estos últimos días, varias escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires se han organizado para dar frente a la intensa ola de calor que sacudió el centro del país durante casi un mes. Con el inicio del ciclo lectivo quedó al descubierto los graves problemas de ventilación que hay en varios establecimientos, por esa razón las cooperadoras accionaron para comprar aires acondicionados, pero se toparon con dos dificultades: la negativa del Gobierno para poder instalarlos y la deficiencia eléctrica de los edificios.

Las cooperadoras son actores relevantes dentro de las escuelas y muchas veces, por lo general, intentan suplir las falencias que debe solucionar el propio Estado. “En nuestro caso, queríamos sumar aires, pero sabíamos que era difícil. Cuando compramos los equipos nos enteramos que no se podían enchufar porque no es adecuada la cuestión eléctrica de la escuela”, comentó uno de los integrantes de la cooperadora de la Escuela 12 del distrito 7 a BigBang.

“Todo lo que implique mantenimiento u obras lo tiene que hacer el Gobierno, por eso en ciertas cosas tenemos trabas para avanzar como cooperadoras.En definitiva, eso te deja sin salida porque si vos querés instalar un aire, por más que tengas los fondos no lo podes hacer porque la cooperadora lo tiene prohibido. Pero el departamento de infraestructura no responde los reclamos, con lo cual te quedas esperando una respuesta”, denunció el hombre.

La Escuela 12 del distrito 5, ubicada en la villa 21-24, no es la excepción ante esta situación. El establecimiento tiene aires acondicionados, algunos nuevos enviados desde Nación y otros viejos comprados por la propia cooperadora. “El problema fue que nunca se conectaron porque no estaba preparado el tendido del cable. Estuvieron tres años instalados pero no estaban en funcionamiento, de hecho esta ola de calor la pasamos sin aires, hasta que suspendieron las clases”, relató Martín Berreña, docente del lugar.

Hace pocos días los integrantes de la escuela cortaron la calle y tuvieron una solución. “Con esto te das cuenta que no era tan complejo de solucionar. ¿Cómo puede ser que hayan pasado tres años y no las hayas conectado?”, preguntó el profesor.

Sebastian Schonfeld es integrante de la Comisión Directiva de la cooperadora de la escuela Petronilla Rodriguez. Es un edificio muy antiguo que en los días de mucho calor se convierte en un horno porque recibe demasiada luz del sol; en otoño es muy positivo, pero en momentos de altas temperaturas las aulas se vuelven sofocantes y ni siquiera los ventiladores son suficientes.

“Nosotros compramos hace más de dos años, dos equipos grandes, pero estuvieron guardados porque el Gobierno de la Ciudad no los instalaba, ni permite instalarlo. Durante esta ola de calor en particular, tuvimos dos equipos donados por una familia que podrían haber mejorado la vida diaria de unos cuantos chicos y chicas, pero el Ministerio de Educación no nos dejó ponerlos en funcionamiento, ni se hizo cargo de hacerlo”, indicó Schonfeld.

La historia se vuelve a repetir en el jardín 2 del distrito 8. La cooperadora también compró aparatos de ventilación, pero aún no lograron instalarlos. “Desde el año pasado está el aire acondicionado en una caja juntando polvo y estamos perdiendo meses de garantía”, dijo una de las integrantes de la cooperadora.

¿Cúantos son los colegios afectados?

Por su parte, la Corriente de Trabajadores de la Educación (CTE) inició un relevamiento y encontró que 13 colegios porteños sufren esta problemática. “Son solo algunas las escuelas que pueden comparar aires acondicionados, el problema es que las instalaciones eléctricas no soportan el consumo de energía de los aparatos y no se puede enchufar”, aseguró Esteban “Kito” Sueyro, dirigente de la CTE, a BigBang.

El referente consideró que “la crisis de infraestructura que está viviendo la Ciudad de Buenos Aires tiene que ver con los 15 años de bajo presupuesto, que descendió un punto por año en términos nominales”.

“Cuando llegan los picos de temperatura, por la ola de calor o frío, se ve la realidad de los edificios escolares, donde muchos de ellos son centenarios. El Gobierno prefiere el marketing, vender un tipo de escuela pública, pero la realidad es que no funciona como ellos dicen”, explicó.

Paralelamente, la secretaría de Condiciones y Medio Ambiente de la UTE también hizo su propio relevamiento y contabilizó, hasta el momento, 15 establecimientos que padecen la cuestión edilicia y la negativa del Gobierno para instalar los equipos.

“Hay casos de cooperadoras que compraron los aires acondicionados y no los pueden instalar porque desde infraestructura escolar no les autorizan la instalación por los problemas del tendido eléctrico”, aseguró Pablo Franco, secretario de CyMAT de UTE, a BigBang.

“La ola de calor dejó en evidencia la gran problemática que atraviesan los colegios en cuanto a infraestructura escolar y que la venimos arrastrando desde hace años. Tenemos que dejar de pensar en los aires acondicionados como un lujo, sino como algo que verdaderamente se necesita”, señaló al terminar.