Caducan los permisos de circulación y aguinaldo en cuotas para estatales: las 7 noticias del día

El novio de Vidal también tiene coronavirus: “Estoy bien, asintomático y sin fiebre”

El periodista Enrique “Quique” Sacco, novio de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, dio positivo en el test de coronavirus. Había estado en contacto estrecho con su pareja, quien el martes por la noche confirmó que se había contagiado, luego de haber mantenido una reunión con el legislador bonaerense y uno de sus operadores, Alex Campbell.

“Quiero decirles que ayer me sometí a un hisopado y hace instantes me dieron el resultado y es COVID-19 positivo”, sostuvo Quique Sacco, quien detalló además que es asintomático, que no tiene fiebre y que cumplirá el aislamiento en su casa.

“Hay que estar tranquilo y mantenerse con mucho descanso. No he tenido ningún síntoma, pero hay que cuidarse y así lo haré”.