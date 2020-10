Cambio de vida: un joven trans lanzó una rifa para juntar fondos para hacerse una mastectomía

A sus 24 años, Wen Vera siente que finalmente llegó el momento de llevar a cabo su transición, y aunque ya inició una terapia hormonal que le permitirá ese cambio tan deseado para su vida, todavía falta algo que le resulta clave: hacerse una mastectomía.

Wen Vera necesita hacerse una mastectomía.

Aunque desde hace dos años está anotado en una lista de espera para poder hacerse la operación en un hospital público, con la pandemia se atrasó todo, por lo que decidió finalmente consultar de manera privada para ver cuánto costaba la cirugía.

Según le dijeron, al no contar con una prepaga, con la anestesia incluida y los días de internación que deberá permanecer en reposo, la operación rondaría los $100 mil, un dinero que en este momento no tiene.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Aunque decidió vender su saxo, y hacer todos los tatuajes que fueran necesarios (porque es tatuador), todavía la plata no le alcanzaba, por lo que junto a sus amigos, se le ocurrió una idea que podría ayudar: hacer una rifa.

"Publiqué la idea a ver si alguien se sumaba y fue muy fuerte porque mucha gente me escribió para aportar con sus premios, y eso ya de por sí me puso re feliz. Cuando publiqué la rifa, se me infló el corazón, porque al día siguiente ya me habían colaborado un montón y me sorprende todos los días lo rápido que esta siendo todo. Yo pensaba que me iba a tener que mover por todos lados, que lo estoy haciendo, pero me sorprende mucho que la gente se haya copado de la nada", contó a BigBang.

La rifa consiste en comprar a través de una página web un cafecito imaginario, que vale cada uno $100. Con ese pequeño gesto, ya se ayuda a Wen a lograr su sueño. Por el momento, necesita juntar $50 mil, y tras el sorteo que se hará el próximo 7 de noviembre, los ganadores recibirán distintos premios, desde tatuajes hasta un curso de pintura.

"Hay muchos que no me conocen, o gente que no veía hace años. Hay desconocidos que me han comprado 20 cafecitos que son $2 mil y es muchísimo, así que me siento muy agradecido y tengo mucha esperanza. Lo que me llegó directamente a mí, fueron muchísimos mensajes de amor y de apoyo, y es todo muy hermoso y alentador", sumó.

El joven de 24 años necesita juntar el dinero para costear la cirugía.

En comunicación con este sitio, Vera contó que hacerse la cirugía significa liberarse de la carga del deber ser algo que nunca fue. "Si bien es algo que vengo trabajando mucho internamente, y que sigue el camino de aceptar el cuerpo tal como es, específicamente en mi pecho siempre sentí que algo sobra, que no es mío, no me corresponde", explicó.

Según dijo, que las personas asuman que es una mujer porque tiene mamas, es algo que le genera demasiada angustia, y que, de hecho, en ocasiones le provocó un desequilibrio emocional enorme. "Eso justamente me ha llevado muchas veces a pensar que había algo malo en mí. Creo que la cirugía, y estar en tratamiento hormonal, va a llevarme a una liberación para encontrarme conmigo mismo y con quien realmente soy", aseguró.

Respecto a su transición corporal, comentó que empezó con el tratamiento en el Hospital Cestino de Ensenada el 5 de mayo pasado, cuando comenzó a tomar tetosterona. Aunque las averiguaciones sobre la cirugía las viene haciendo hace bastante, las hormonas recién pudo empezar a consumirlas en mayo porque desde fines del año pasado había un faltante. "Entre noviembre y mayo de este año muchos chicos la pasaron mal porque le cortaron la medicación y tuvieron que buscar por otros lados", explicó.

Oriundo de El Calafate, Wen ahora vive en La Plata, y afortunadamente cuenta además con el total apoyo de su familia, quienes siempre la acompañaron en su transición.

"Desde el primer momento en que se me empezó a cruzar por la cabeza que era trans, tengo mucho apoyo. Mi mamá está en todo conmigo y realmente no tuve problema con nadie de mi familia a la hora de que se respetara mi nombre, y nadie juzgó las decisiones que estaba tomando, me abrazan un montón en ese sentido".