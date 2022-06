Cambió su alimentación y logró vencer sus problemas de salud: hoy es Health Coach y ayuda a otros

"Empecé a indagar en la salud y el bienestar para encontrar una solución de lo que me pasaba a mí. Toda mi vida me dolió mucho la panza y tenía muchos síntomas que los médicos no podían explicar, me hice muchos exámenes y no había solución. Así que empecé a investigar por mí misma y me di cuenta que tenía una intolerancia al gluten", cuenta Camila Soriano sobre su cambio de vida, el cual comenzó hace dos años y le abrió las puertas a un mundo que desconocía por completo.

Si bien antes se dedicaba al marketing y a la comunicación, Soriano hizo un fuerte cambio de rumbo cuando se dio cuenta que no podía seguir más tal como estaba. Eso la llevó hacía el mundo de la alimentación consciente, lo que además después hizo que terminara estudiando Health Coaching en el Instituto de Nutrición Integrativa de Nueva York. Ahí fue cuando empezó a sumar herramientas para poder comunicarle a otros lo que estaba aprendiendo sobre la salud de las personas.

La joven también se certificó en medicina culinaria en la EAG (Escuela de Arte Gastronómico de Argentina), y a la par empezó a darle mucha más importancia a su cuenta de Instagram @cami_holistic_health, en la cual comparte recetas veganas, sin gluten y libres de azúcar refinada.

"Dejé el gluten, la azúcar refina y los lácteos que son los mayores irritantes en términos de alimentación y eso me cambió la vida y ahí cuando decidí estudiar para poder ayudar a otros", relata en diálogo con BigBang.

Qué es el Health Coaching

"Como Health Coach lo que hago es acompañar a las personas a explorar su bioindividualidad y a descubrir qué prácticas y qué alimentos pueden incorporar en su día a día en su estilo de vida para llegar a sus objetivos, creando hábitos saludables. Se trata de un proceso de transformación personal en base a objetivos concretos. A mí me han venido a consultar personas que quieren bajar de peso o que tal vez tienen problemas de alimentación por ansiedad u otros que tienen dolencias, es muy variado", explica Soriano.

Según ella, con el Health Coaching se rompe con las "dietas", porque justamente lo que se busca es sumar hábitos saludables de bienestar y de alimentación, sin restringir, mediante un plan de acción.

Por eso mismo, a través de su cuenta de Instagram la joven comparte información para llevar adelante una alimentación nutritiva y los cambios que podemos hacer para mejorar. "Me encanta cuando me escriben y me cuentan sus historias. Me mandan fotos de las recetas que hicieron y se crea una comunidad muy linda", suma Soriano.

Los que quieran empezar en este camino, van a tener una primera consulta donde hablarán de su historia médica, y luego empezará un proceso personalizado donde dependiendo de los objetivos de cada paciente, se establecerán las sesiones que se llevarán adelante por mes.

Respecto a los proyectos laborales que tiene a futuro, además de las consultas de coaching que recibe, el trabajo con empresas y los talleres grupales que lleva adelante actualmente, Soriano quiere seguir profundizando en el tema del coaching de bienestar, al que define como "un mundo infinito". "Seguir aprendiendo durante toda nuestra vida nos suma un montón de valor", agrega por último.

La receta para unas cookies saludables de garbanzo y chocolate

El paso a paso para hacerlas

Ingredientes