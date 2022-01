Cambios a la hora de contar los casos positivos y qué pasó con Djokovic: las noticias del día

Una persona que fue contacto estrecho y tiene síntomas será considerada como positivo de Covid-19

El Gobierno decidió realizar un cambio en la forma en la que se buscan los casos positivos de Covid-19. Ayer por la noche reunida con todos los ministros de Salud provinciales, la titular de la cartera sanitaria, Carla Vizzotti, determinó que las personas que sean contacto estrecho y presenten síntomas serán consideradas Covid positivo por lo que no deberán hisoparse.

La medida se toma en un contexto en el que después de dos años de pandemia la Argentina no consigue hacer testeos masivos durante las olas de casos (paso en la primera y en la segunda).

Desde el Ministerio de Salud se definió modificar los algoritmos con el objetivo de disminuir la tensión en los centros de testeo, que en los últimos días han experimentado un incremento considerable.

Se precisó que si la persona tiene síntomas compatibles con COVID-19 y tuvo contacto estrecho con un caso positivo, no es estrictamente necesario realizar un test para confirmar el diagnóstico, ya que, ante tan elevada circulación viral, la confirmación puede establecerse por nexo clínico y epidemiológico. En el caso de que la persona haya tenido un contacto estrecho con un caso confirmado, pero no presente síntomas, deberá realizar el aislamiento correspondiente pero no está indicado el testeo.