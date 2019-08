Cambios en el gabinete, Alberto pone primera y el dolor de Mirtha: las tapas del domingo

Después de repasar las tapas de los principales diarios, BigBang ofrece un resumen de las noticias más importantes del domingo.

POLÍTICA

Luego de casi cuatro años a cargo del ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza fue nombrado como el reemplazo de Nicolás Dujovne en la cartera nacional.

El flamante ministro deberá asumir luego de días negros para las finanzas argentinas: la moneda se devaluó 21% y los mercados internacionales reaccionaron luego de la derrota de Cambiemos en las PASO.

Alberto habla con todos

"Yo les prometo a los argentinos que no voy a hablar de la herencia, porque yo conozco el problema. No voy a ocupar ni un segundo en echarle la culpa a nadie", señaló Alberto Fernández en una entrevista que brindó a Clarín.

No voy a hablar de herencia porque conozco el problema"

Allí, destacó que el Frente de Todos es "mucho más que kirchnerismo" y elogió la figura de Cristina Fernández de Kirchner. "Estoy feliz, porque voy a tener a la mejor vicepresidenta de la historia. El resto es un problema de inseguridad de ustedes, no mío".

Fernández también dialogó con La Nación, donde lanzó un mensaje conciliador hacia Jair Bolsonaro, presidente de Brasil. "Para mí, el Mercosur es un lugar central. Y Brasil es nuestro principal socio y lo va a seguir siendo. Si Bolsonaro piensa que yo voy a cerrar la economía y que entonces Brasil se va a ir del Mercosur, que se quede tranquilo, porque no pienso cerrar la economía. Es una discusión tonta", sentenció.

Y finalmente, en Infobae anticipó algunas probables medidas económicas de su mandato. "Estoy de acuerdo con reducir el IVA la canasta básica pero no con que sea universal. Deben dejar de pagar los más necesitados", señaló agregando que además "hay que resolver el impuesto a las Ganancias pero no de este modo, así no se resuelve".

La autocrítica de Durán Barba

En una columna para Perfil -y en medio de rumores de cortocircuito con Macri- Jaime Durán Barba remarcó las equivocaciones en las encuestas previas a las PASO y advirtió que "mienten los que dicen que tenías los datos correctos y los guardaron, o que con maromas estadísticas demuestran que acertaron".

"Hay que aceptar lo que ocurrió, hacer una autocrítica y encontrar explicaciones racionales para el fenómeno. Sólo así avanzan la ciencia y la tecnología", agregó.

ESPECTÁCULOS

El prestigioso director de cine José Martínez Suárez, hermano mayor de Mirtha Legrand, falleció el sábado al mediodía a los 93 años. Permanecía internado en terapia intensiva en la clínica CEMIC, afectado por una neumonía infecciosa.

El realizador fue velado anoche en la ENERC, la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica. Legrand llegó cerca de medianoche, y también concurrieron a la ceremonia Susana Gimenez, Carlos Rottemberg, Teté Coustarot y Elsa Serrano.