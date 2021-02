Cambios en Salud, allanamiento al Ministerio y el paro contra Larreta: las 7 noticias del día

¿Hay algo más? El cruce entre el Mono de Kapanga y Andrea Rincón

El arranque de MasterChef Celebrity 2 tuvo como protagonistas no sólo a los nuevos participantes sino también a varios de los que estuvieron en la edición anterior. La producción lo que buscó fue crear un momento en donde los ex MasterChef le transmitan sus experiencias y le dieran algunos tips a los nuevos.

Entre los concejos de Claudia Villafañe, Roberto Moldavsky y Analía Franchín hubo un momento que no pasó desapercibido y que se dio cuando El Mono, líder de Kapanga, tuvo que recomendarle qué hacer a su ex, la vedette Andrea Rincón.

“Vamos con el primer delantal para Andrea Rincón. Monito, por favor”, le dio el pie el conductor. Acto seguido, el músico procedió a la entrega y hubo un intenso cruce de miradas. “¿Algún consejo para Andrea, Mono?”, le preguntó Del Moro. “Cociná bien”, le dijo. “¿Cocino bien o no cocino bien?”, lo apuró al aire la actriz. “Sí, sí”, atinó a responder el Mono. “¡Esa! Me gusta, me gustaba esa pareja”, cerró el animador del reality, al mismo tiempo que Andrea le guiñaba un ojo a quien fuera su pareja.

Cabe recordar que al año pasado, el intérprete de Mono Relojero había contado por qué no funcionó su romance con la actriz. “Lo que pasa es que, cuando me dicen: ‘¿Por qué estás solo?’ Porque al amor hay que trabajarlo todos los días, hay que alimentarlo. Y yo, por mi actividad, doscientos días al año no estoy para compartir el amor con alguien”, había señalado en Pampita Online, por Net TV.

Por otra parte, el músico había contado cómo había sido el inicio del romance. “Con Andrea me pasó algo muy loco. Yo recién me había separado cuando la conocí a ella. Y fue un apoyo moral y psicológico el que me dio Andrea, que no me lo dio nadie”, relató.