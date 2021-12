Cambios en los protocolos: evalúan que los contactos estrechos sean considerados "positivos" sin testearse

En medio del masivo aumento de contagios de coronavirus que registró el país en las últimas semanas, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, propuso este lunes llevar a cabo un "cambio de paradigma" para que las personas que sean contactos estrechos de un caso confirmado de COVID-19 y manifiesten al menos un síntoma vinculado con esta enfermedad, pasen a ser considerados como un caso positivo "sin necesidad de hacer el test".

Esto se debe principalmente a las largas colas y a los disturbios ocurridos en los centros de testeos a causa de la gran demanda. De hecho, en este contexto, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció la instalación de cuatro unidades móviles de apoyo que se instalarán a 100 metros de las Unidades Febriles de Urgencia (UFU´s) con mayor demanda.

En esta primera instancia, que comenzó al mediodía de este lunes, se apostarán en las cercanías de los hospitales Santojanni, Tornú, Rivadavia y Pirovano. Así, Vizzotti, explicó que "la herramienta que ya se está utilizando en Córdoba concretamente es la confirmación por clínica, nosotros lo hicimos en un momento de la ola anterior".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

A su vez, explicó que cuando el número de casos es alto, "la indicación de la jurisdicción es que si sos contacto estrecho de un caso confirmado con un síntoma aunque estés vacunado, se te considera caso sin necesidad de hacer el test". "Como sucedió en las olas anteriores, más allá de ampliar la oferta de test y el acceso a los testeos, se puede confirmar (la positividad) por clínica" y con eso se refirió al "cambio de paradigma que tenemos que ir viendo", señaló.

Y agregó: "Es algo que se hace en todas las enfermedades transmisibles por vigilancia epidemiológica". En cuanto al creciente número de casos de coronavirus, la funcionaria dijo que "veníamos trabajando desde agosto en cambiar la mirada del número de casos al número de internaciones", expresó y agregó que "sabiendo que la vacuna no interrumpe la circulación del virus, casos íbamos a tener" ya que "con la vacunación se nivelan las internaciones y las muertes".

La ministra dialogó con El Destape radio y si bien destacó que más del 70% de la población está vacunada con dos dosis, insistió en la necesidad de "acelerar" la vacunación para lo cual "tuvimos contacto con todos los ministros y ministras al respecto". Sobre la variante Ómicron en el país, destacó que "los casos van a ser altos; si son Ómicron y son leves tenemos que trabajar en un nuevo paradigma". "Ómicron se transmite muy rápido", advirtió.

Y continuó: "Incluso en espacios abiertos y en personas vacunadas. Que infecte personas vacunadas no quiere decir que las vacunas no sirvan, son muy leves los casos". En ese sentido, resaltó que "lo que vimos en otros países es que el brote de Ómicron no genera casos tan graves como Delta inclusive aquellos que no estaban vacunados". "Tenemos una buena cobertura de vacunación así que esperamos que este brote no se traduzca en una tensión del sistema de salud", dijo.

Finalmente, la ministra sostuvo que "es fundamental que todos completen el esquema de vacunación para que los casos no se traduzcan en hospitalizaciones y muertes. Todas las personas que han completado el esquema a partir del quinto mes deban recibir un refuerzo, y cuatro meses para trabajadores de la salud y mayores de 60, para no traducir los casos en hospitalizaciones y muertes". Y en cuanto a la posibilidad de implementar un autotest, Vizzotti indicó que "estamos trabajando con Anmat y con las 24 jurisdicciones para definir el rol" e indicó que "evaluamos la posibilidad de autodiagnóstico como una ampliación de la oferta para distribuir la tensión".

La tercera dosis se aplicará a 4 meses de completado el esquema inicial

Las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación y de las 24 provincias argentinas decidieron que la aplicación de la tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra el Covid-19 sea a cuatro meses de haber completado el esquema inicial para el personal de salud y para las personas mayores de 60 años. "Esta estrategia no está dirigida a disminuir el número de casos sino a ofrecer la máxima protección para disminuir hospitalizaciones y muertes a quienes tienen más exposición y riesgo. Es muy importante sostener los cuidados y las recomendaciones vigentes", detallaron desde el ministerio de Salud de la Nación.

Al mismo tiempo, desde la cartera advirtieron que la incidencia de mortalidad en las últimas cuatro semanas fue de 4,73 cada 1.000.000 de habitantes en personas vacunadas con dos dosis y de 10,76 cada 1.000.000 de habitantes en personas que no iniciaron esquema de vacunación, lo que pone en valor la importancia de avanzar en las coberturas, en todas las edades, siendo la vacunación la mejor herramienta, al momento, para reducir las hospitalizaciones por COVID-19 y la mortalidad.

Además, resaltaron que todo se hará de acuerdo a los planes de vacunación que tiene cada una de las provincias y a las “posibilidades de implementación”: "Es de fundamental importancia de acelerar las estrategias para alcanzar con la primera dosis a quien no se ha vacunado aún, completar los esquemas iniciados. La protección de los esquemas completos es fundamental para minimizar cualquier forma de enfermedad grave, aún en adultos jóvenes, niñas, niños y adolescentes".