Canales limpios y descenso en la polución: los inesperados efectos de la cuarentena en Venecia

La ausencia de turistas en la ciudad italiana de Venecia a raíz de la pandemia de coronavirus ha tenido un inesperado efecto secundario: las aguas de sus canales, usualmente turbias, se han vuelto cristalinas y hasta puede verse a los peces nadando.

Here's an unexpected side effect of the pandemic - the water's flowing through the canals of Venice is clear for the first time in forever. The fish are visible, the swans returned. pic.twitter.com/2egMGhJs7f