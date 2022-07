Canasta Básica: cuánto necesita una familia de la Ciudad de Buenos Aires para no caer en la pobreza

La inflación no para. Y los números no mienten. Según los nuevos datos recogidos por la Dirección General de Estadística y Censos porteña, una familia de cuatro integrantes que viva en la Ciudad de Buenos Aires precisó de ingresos de $57.120,69 durante el mes de junio para no ser considerada en situación de indigencia.

En tanto, para no ingresar en la pobreza, los ingresos necesarios fueron de $104.489,46 y de $160.849,88 para ser considerada de clase media. En ese sentido, los gastos de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marcan el límite de la indigencia, tuvieron el mes pasado un aumento del 5,04%, que llegó al 65,18% en el acumulado de los últimos 12 meses. Así superó las marcas de mayo que habían sido de 4,24% y 61,76%.

En tanto, las cifras de la Canasta Básica Total (CBT), por la que se establece el tope de la pobreza, el incremento mensual fue de 4,85%, en comparación con el 4,60% de mayo, y el interanual del 60,77%, sobre el 57,46% en el mes anterior.

Por otra parte, la Canasta Total (CT), que en diferentes proporciones delimita al sector medio frágil, la clase media y los sectores acomodados, subió al 4,57% en el mes de junio. En comparación con mayo, que marcó 4,54% y el 61,36% en relación con junio del año pasado, a diferencia del 58,58% en la medición anterior.

Según informaron desde la Dirección General de Estadística y Censos porteña, todas las cifras no incluyen ni los pagos de alqiuler de una vivienda, ni expensas ya que no son considerados “gastos de consumo”.

Según informaron, las canastas del mes pasado marcó una suba mayor en alimentos por sobre los gastos tanto en servicios como en tarifas. Esas cifras no forman parte de los gastos de indigencia, por eso, los sectores más vulnerables debieron hacer frente a un aumento porcentual superior en comparación con otros estratos.

En la comparativa a nivel interanual deja en evidencia que los aumentos de la Canasta Básica subieron cuatro puntos porcentuales más altos en comparación con las canasta que se encargan de medir tanto la pobreza como las cifras de la clase media.



En resumen, las cifras para ingresar en cada categoría se dividen de la siguiente forma: situación de indigencia, hasta $ 57.120,68; de pobreza no indigente, de $ 57.120,69 hasta $ 104.489,45; y no pobres vulnerables, de $ 104.489,46 hasta $ 128.679,89. El resto de los sectores se divide así: sector medio frágil, de $128.679,90 hasta $160.849,87; clase media, de $160.849,88 hasta $514.719,59; y sectores acomodados, $514.719,60 o más.