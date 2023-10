Cáncer de mama: chequeos, estadísticas, cómo detectarlo y de qué manera se cura

Octubre está entrelazado con el mes rosa y la concientización sobre una patología frecuente pero, detectada a tiempo, sumamente curable: el cáncer de mama. Las estadísticas comprueban que una de cada ocho mujeres que lleguen a los 80 años podrían tener la enfermedad y muchas de ellas, con los chequeos anuales requeridos, podrían curarlo sin tener que llegar a la quimioterapia teniendo en cuenta el tamaño y lo avanzado que podría llegar a estar. Por eso mismo, los profesionales de la salud, principalmente oncólogos y ginecólogos, confirman la importancia de hacer mínimamente una ecografía mamaria al menos una vez al año.

En Argentina, el cáncer de mayor incidencia que se presenta en mujeres es el de mama, con una tasa de 73 casos por cada 100.000 mujeres. En cuanto a la edad, un 18% de los diagnósticos se encuentra entre los 30 y 40 años; siendo más frecuente después de los 50 años con 77%. Es por eso que, a partir de los 40 años, se recomienda realizar específicamente una vez al año un chequeo en las mamas.

La ginecóloga y escritora del libro “Todas las infancias son diferentes. Y la tuya ¿Cómo es?”, Solange Epelman, dialogó con BigBang y explicó la importancia de los cuidados de la salud para poder evitar problemas de mayor crecimiento. De esa manera, así como confirmó que no hay forma de prevenir el cáncer de mama, sí hay muchas herramientas -y cada día más- para poder curarlo y detectarlo a tiempo. En eso, aclaró que uno de los cuidados fundamentales es la buena alimentación y la actividad física.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

-¿Hay alguna manera de que una mujer se de cuenta del cáncer de mama por sí misma?

-La idea es que una mujer nunca se dé cuenta que algo anda mal sino que podamos hacer un diagnóstico precoz para que eventualmente podamos curar ese cáncer de mama. La idea es ir al menos una vez al año a un ginecólogo o ginecóloga y tener un examen mamario hecho por un especialista y en algunos casos depende algún antecedente o si se toca algo en la mama se pedirá una ecografía mamaria y a partir de los 35 años se pide una ecografía mamaria y una mamografía. La idea es que si a través de algunas de ellas encontramos algo, sea tan pequeño que la paciente no la pueda percibir y de esa manera poder hacer un tratamiento adecuado para poder curar en caso de que sea un cáncer de mama. Muy pocas veces lo vemos, pero la idea es que no hay una forma de prevenirlo con la gemología que contamos, sino que sí podemos hacer es diagnosticarlo bien temprano para curarlo.

-¿A qué edad se debe realizar el primer chequeo?

-Desde que una mujer o una persona con desarrollo mamario nace, en general, tiene sus mamas chatas. Sólo cambia cuando tenemos una pequeña elevación en la mama por estrógenos que vienen de la mama, pero después es totalmente chata. A partir de que empieza la pubertad y empiezan a crecer los ovarios, comienza aparecer algo llamado botón mamario. Muchas mujeres, madres y gente a la cual le aparecen esas líneas, se asusta, consulta y en realidad, es el primer signo en el cuerpo de desarrollo de la pubertad que no deberían aparecer antes de los ocho años. A partir de ahí, debe haber un control. Si van a la pediatra, es muy importante que se pueda revisar esa parte de cuerpo también y después realizar un control ginecológico cuando aparece la menarca y un control anual que ahí se corrobora si queremos hacer una ecografía mamaria, que no es estrictamente necesaria antes de tiempo, aunque se debe hacer sí o sí a partir de los 35 años.

-¿Hay alguna manera de poder evitarlo?

-En principio no hay ninguna manera de poder evitar el cáncer de mama. Hay algunos factores predisponentes pero cada vez hay más estudios que hablan que nosotros tenemos una predisposición genética de determinadas enfermedades. Pero también, eso influye en un 25% en nuestra probabilidad de distintos cánceres o patologías. El otro 75% es epigenético. Esto quiere decir que son acciones que nosotros hacemos que pueden modificar ese genoma, ese predisposición genética que tenemos. Siempre es depende la información que le demos a nuestras células, a nuestro cuerpo, como nuestro cuerpo se va a comportar y que genes va activar o desactivar de acuerdo a esa información que nosotros le demos. Esa información es desde lo energético, desde lo que sentimos, percibimos y lo que hacemos con eso que nos pasa. Con la ansiedad, con el estrés, con la depresión, con todos los sentimientos que vamos teniendo, con el descanso a lo largo de nuestra vida como fundamental. También la actividad física, movernos, la masa muscular influye y por supuesto la alimentación. De qué vamos a alimentarnos, que comida vamos a comer, que información tenemos de eso, cuan natural o procesado es lo que ingerimos... Eso también le va a dar información a nuestras células para activar o desactivar los genes buenos o malos y en definitiva predisponer a un cáncer de mama.

-¿La buena alimentación y la actividad física son claves también a la hora de prevenir?

-Definitivamente una alimentación adecuada, saludable, natural, no procesada, baja en tóxicos y rica en nutrientes y variedad de nutrientes y la actividad física regular, disminuye el cáncer de mama.

-¿Puede ser hereditario?

-Solamente el 5% del cáncer de mama tiene un componente hereditario. En realidad por ser mujeres y tener mamas y tener estrógenos tenemos un riesgo de tener cáncer de mama. Una de cada ocho mujeres o más, que llegue a los 80 años, va a tener cáncer de mama. La genética es una parte muy pequeña que si existe pero hay un montón de cosas que nosotros podemos hacer para cuidar nuestro cuerpo y nuestro epigenética que se expresan para disminuir el riesgo de cáncer de mama que tenemos y otras patologías que existen.

-¿Cuáles son las opciones de tratamiento?

-Depende del momento en que armamos el diagnóstico de ese cáncer de mama. Si es muy pequeño, donde una mujer no tiene síntomas ni nada va a hacerse un control mamario, una mamografía o una ecografía mamaria, y se ve alguna imagen que uno quiere saber qué es. Entonces se puede hacer una punción bajo vía ecografía o bajo vía mamográfica, depende de cómo se vea esa elección, y se puede obtener una anatomía patológica. A partir de ahí podemos hacer diagnóstico de si es un cáncer de mama o no lo es. En caso de que sea, lo que podemos hacer es una cirugía para extraer ese pedacito del cáncer, siempre que sea pequeña y uno solo, y se hace algo que se llama el ganglio centinela, que se busca el ganglio que drena el cáncer y se toma una muestra de ese ganglio que me va a dar un valor pronóstico de si el ganglio está afectado o no. A partir de ahí, se hace radioterapia para ver si quedó alguna célula maligna que a través de la radioterapia podamos eliminar. Después, de acuerdo al tamaño y un montón de factores, puede sumársele o no la quimioterapia.

-¿Es mucho más largo el proceso en caso de tener que hacer quimioterapia?

-Sí, es un tratamiento más largo dependiendo de las sesiones que requiera de acuerdo al tumor. Si el tumor es palpable, a veces se requiere antes la quimioterapia y después la cirugía.

¿Cuáles son los factores de riesgo?

-Una menstruación muy temprana, una menopausia muy tardía, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, sedentarismo, esos son los principales.

-¿El cáncer de mama tiene cura?

-Diagnosticado de manera a tiempo, tiene cura. Si es de manera avanzado, es depende. A veces sí o a veces no. Hay un montón de factores que hay que tener en cuenta, igualmente siempre tiene tratamiento y en general tiene muy buenos resultados.

-¿Es menos invasivo que otro tipo de cáncer?

-Este es un cáncer que tiene mucha investigación, inversión y en general siempre lo que es así, da buenos resultados. En los estudios de investigación de la historia, había mucha plata más puesta en los varones que en las mujeres pero en cáncer de mama es una enfermedad bastante prevalente entonces han puesto bastante inversión e investigación. Entonces, la realidad es que este cáncer, como muchos, lleva años en hacerse y desarrollarse. Hay muchos más agudos, pero lleva años. Va a depender del tipo de cáncer que sea, la diferenciación del tumor, el momento que esté diagnosticado. Es un cáncer que hoy tiene muy buena expectativa de vida, de curación, hay mucha investigación en juego. De hecho, hay cirugías que se hacían antes, que se sacaba la mama y se sacaba el musculo pectoral, incluso se hacían cirugías mas crueles que esas. Pero hoy, muy pocas veces se tiene que sacar la mama, solo se saca la parte del tumor.

-A pesar de hacer chequeos anuales… ¿Puede suceder que en el medio se encuentre algo y sea disparado a través de algún síntoma en particular?

-La gente que se chequea habitualmente, si le aparece algo, en algún momento le va aparecer. La idea es que si alguien siente algo, pueda consultar siempre. Es muy raro que si vos no tenes nada en la mamografía, aparezca algo así de repente en menos de un año, pero puede pasar. Siempre hay excepciones. Está bien que si veo algo raro en mi mama, en mi pezón, si se altera, si me pica, si arde, si siento algún bulto, alguna asimetría, alguna depresión de la mama como que se mete un pedazo de piel o pezón para adentro, cualquiera de esas cosas, incluso el cambio de color en la piel, es importante poder consultar.

-¿Se está tomando más concientización?

-Sí, hay más conciencia. Acá en Argentina, lo que sugiere la Sociedad Argentina de Patologías es que a partir de los 35 años se hace una mamografía y si está todo bien, luego a los 40 un control por año. La verdad es que desconozco que porcentaje de la población puede tener acceso a esa frecuencia y al estudio, porque una cosa es que cierto sector poblacional tenga acceso y lo haga una vez por año y la otra es que otra gran parte de la población lo haga. Hoy en día hay muchas campañas para poder hacerse, han puesto muchos móviles como camionetas que llevan mamógrafos para hacer el estudio y después la devolución para ver si hay algún tratamiento para hacer o ver si está todo bien.