Todo ocurrió el jueves pasado, cuando Candela Aylén Saccone, de tan solo 15 años, y su familia tenían previsto regresar a la Argentina luego de disfrutar sus vacaciones en Punta Cana, en la República Dominicana. Sin embargo, cuando estaban a punto de salir del hotel, la adolescente sufrió una descompensación: comenzó con vómitos y a sentirse muy mal.

Según contó su tía, Romina Knechd, a Candela la llevaron a una salita médica para que la atendieran. Allí le hicieron una prueba de glucemia, que le dio muy mal, y fue trasladada de urgencia al Centro Médico Canela 1, de Punta Cana. En el trayecto, entró en coma. Según el diagnóstico, sufrió una "cetoacidosis diabética, con insuficiencia renal y edema cerebral".

Según los familiares de la joven, la atención médica fue "un desastre". "No la atendían bien y tardaron mucho en trasladarla". Además, Romina contó que Assist Card, la empresa de cobertura médica, no quería pagar los gastos de la internación. "No decían que la cobertura terminaba en el traslado", agregó la mujer, mientras espera que su sobrina se recupere.

La joven se encuentra internada en el Plaza de la Salud Hospital General, en Santo Domingo, capital del país caribeño, bajo la supervisión de médicos del Garrahan. Candela sufre una complicación grave de la diabetes tipo 1 en la que el cuerpo produce exceso de ácidos en la sangre (cetonas).

Además, tuvo un edema cerebral y fallas en los riñones, por lo que se decidió su traslado al hospital General de la Plaza de la Salud, de Santo Domingo, a unos 195 kilómetros, pero la empresa Assist Card se negó, en un primer momento, a realizarlo.

Tras conocerse lo sucedido, y debido a las repercusiones, la empresa se hizo cargo del costo del traslado y mientras tanto su estado es grave. “Estamos con un rayito de esperanza porque anoche Cande estuvo respondiendo al tratamiento y que se fue balanceando el PH en sangre", contó Romina.

Sin embargo, la mujer fue cauta y aclaró que su sobrina sigue en estado “crítico y que llegó al hospital en un estado incompatible con la vida. Después de cierta desmejora, algunos valores clínicos comienzan a mejorar producto del tratamiento de diálisis que se está realizando".

Candela está conectada a diálisis e insulina constante. El último parte indica que con el tratamiento el cuerpo está eliminando las toxinas y, una vez que la sangre esté limpia, recién podrán ver si vuelven a funcionar los riñones. La familia reclama a la empresa de asistencia al viajero que se haga cargo del costo de la internación en el hospital de Santo Domingo y el posterior traslado a Argentina, donde Candela tendría una cama en el hospital Garraham para continuar con su recuperación.