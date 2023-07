Caos para viajar: rige el paro de colectivos y se levantó la sorpresiva huelga en la línea Sarmiento

Desde la medianoche rige el cese total de actividades dispuesto por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que, sumado al inesperado y sorpresivo paro en el servicio de trenes de la línea Sarmiento, hizo que sea imposible viajar en CABA y el Gran Buenos Aires. "La situación de los ciudadanos se complicó más con el paro del tren porque ahora quedaron varados y sin poder utilizar otro medio de transporte público", detallaron.

Según se informó, el servicio de trenes se interrumpió a las 5:30 por causa de una inesperada protesta del personal jerárquico y, si bien tras cuatro horas de paro el tren volvió a funcionar, se supo que bloquearon la salida de trenes de los talleres de Castelar. En tanto, trascendió que la protesta la lleva adelante la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos (Apfda) y sería en reclamo a la falta de homologación del convenio colectivo firmado en enero de 2022. Esta situación generó caos y fastidio en los pasajeros que se vieron afectados para viajar.

La medida de fuerza que afecta a todos las líneas de colectivos del AMBA fue convocada luego de que las empresas de colectivos ratificaran que no van a pagar el aumento a los trabajadores. Esta medida afecta a los usuarios, mientras que, además, se sumó que la línea de trenes Sarmiento decidió parar el servicio por un tema gremial. La UTA, gremio que encabeza Roberto Fernández, implementó esta medida de fuerza que comenzó en la medianoche del jueves y tiene como objetivo que las empresas del sector cumplan la resolución conjunta de los Ministerios de Trabajo y Transporte, que fijó los salarios de los choferes para el interior y en el AMBA.

El Gobierno aclaró que, en esta ocasión, no puede intervenir y dictar la conciliación obligatoria, por lo que el paro no podría ser frenado con una determinación de esas características. "Exigimos que se cumpla con los acuerdos paritarios alcanzados. Ante una negativa por parte de las empresas obligadas, se procederá a la retención inmediata de tareas a partir de las 00 horas del día viernes 7 de julio del corriente", escribió la UTA en su cuenta de Twitter.

Además, subieron un comunicado en el que se ratifica "la vigencia y exigibilidad de la resolución conjunta, que determinó las escalas salariales para los trabajadores del AMBA y del interior tras el acuerdo con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap)". "Las diferencias existentes entre el sector empresario y la autoridad de aplicación son completamente ajenas e independientes de los salarios de los trabajadores, quienes no pueden ni deben esperar disposiciones reglamentarias, convenios o rendiciones para percibir sus haberes. No pueden ser rehenes de la problemática del servicio", agregó el gremio.

Desde la UTA precisaron que verificaron "el incumplimiento en determinadas empresas del AMBA, La Plata, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa, Misiones y Tucumán. Como expresamos, se procederá a la retención de tareas en aquellas empresas que incumplan el pago del aumento salarial. Retenemos tareas a partir de las 00 horas del día viernes 7 de julio".

Mientras que en otros jurisdicciones garantizaron el servicio: "Atento el cumplimiento en el pago del aumento salarial verificado en las jurisdicciones de Bahía Blanca, Catamarca, Chaco, La Rioja, Córdoba, Comodoro Rivadavia, Jujuy, La Pampa, Mar del Plata, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Rosario, Salta, San Juan, San Luis, San Nicolás de los Arroyos, Santa Cruz, Santiago del Estero, Trelew. En estas provincias y ciudades el transporte de pasajeros está garantizado y será normal".

El pedido de la UTA es por un aumento escalonado que incluya un salario de 348.800 pesos en julio, 380.192 pesos en agosto y una remuneración básica de 414.409 pesos en septiembre. En paralelo, también reclaman un aumento de los viáticos con los mismos plazos: 1.997 pesos en julio, 2.176 pesos en agosto y 2.372 pesos en septiembre.

El Gobierno, que en varias ocasiones dictó la conciliación obligatoria para frenar el conflicto, en esta ocasión no lo puede hacer ya que "no se puede dictar dos veces". "Como el conflicto no se resolvió y sigue siendo el mismo, no se puede volver a dictar, porque si no perdería sentido la misma herramienta", precisaron desde el Ministerio de Trabajo que encabeza Raquel Cecilia Kismer "Kelly" Olmos.

De esta manera, la UTA remarcó: "Ponemos en conocimiento que no permitiremos a los grupos monopólicos que pretenden ejerce presión sobre las Autoridades Nacionales para obtener mayores recursos económicos, que generen su discusión en los espacios y las instancias adecuadas, y no utilicen a los trabajadores y a los usuarios como rehenes de sus pedidos sectoriales". "Exigimos a las Autoridades que hagan respetar los derechos, y apliquen el Articulo 6 de la Resolución conjunta de la Secretaria de Gestión del Transporte y la Secretaria de Articulación Interjurisdiccional, para no perjudicar usuarios", añadieron.

Las alusiones al sector patronal están vinculadas con el Grupo Dota, que inició a media tarde de este jueves un lockout con la paralización de varias líneas que dejó a pie a millares de personas, las que debieron acudir repentinamente a otros transportes. "Lamentamos el perjuicio que se ha generado por un pequeño grupo que responde a los intereses empresarios de DOTA, que paró en forma sorpresiva a las 16 horas, por mayores recursos para sus patrones. Los trabajadores no paramos, retenemos nuestras tareas por nuestro aumento desde las 00 hs", precisó el gremio que encabeza Fernández.

Las fuentes oficiales dijeron que "hay empresas que pagan y otras que no pagan" los aumentos correspondientes y admitieron la disparidad en ese sentido. Además, señalaron que el cese anticipado de Dota fue "un lockout patronal" y ratificaron que a las empresas "se les depositó en las últimas horas" el dinero reclamado como compensaciones y para hacer frente a los aumentos salariales pactados recientemente, pero algunas "están abonando los sueldos al valor anterior y están al límite de la defraudación".

Tampoco descartaron que sea una forma de "presión" de las compañías que podrían pretender "una nueva estructura de costos y más margen de ganancias" de manera inmediata y destacaron que recientemente hubo un aumento de valor de los pasajes. "Solo el monopolio Dota lanzó desde las 16 de hoy -por ayer- un adelanto de la medida de fuerza, que es absolutamente patrocinada por ese sector patronal", dijo a Télam el secretario de Prensa de la UTA, Mario Calegari.

Las empresas advirtieron que las compensaciones que reciben del Estado, a excepción de los costos salariales, están calculadas "a precios de diciembre último", y exigieron "el cumplimiento de las obligaciones de Transporte y legalidad para realizar la mejora". "La UTA reclama se aplique en la liquidación de salarios incrementos dispuestos por una resolución conjunta (de ambos ministerios) que no tiene validez jurídica, dado que se impone un aumento salarial sin acuerdo del gremio y de las cámaras del sector", añadieron.

Desde el Ministerio de Transporte que encabeza Diego Giuliano se recordó que el Estado nacional abonó esta semana 27 mil millones de pesos a las empresas prestatarias del servicio, 6.500 millones de pesos más que el mes anterior. Según Transporte, ese adelanto de dinero contempló la actualización de costos no salariales como combustible, neumáticos, seguro y mantenimiento del sistema a valores de abril, y dijo que realiza un análisis y evaluación del funcionamiento del sector, incluido el parque automotor y su operación real para considerar futuras compensaciones.

También detalló que la mejora salarial del mes anterior tuvo que realizarse a través de una resolución conjunta porque el empresariado "no acordó la paritaria laboral y pretendió que el Estado reconociera incrementos sobre sus márgenes de ganancia". "El Estado, responsable de aportar más del 80 por ciento del financiamiento del sistema de transporte automotor, que además procura la eficiencia y accesibilidad del servicio público de transporte para los usuarios, debió hacerse cargo del reconocimiento de la pretensión salarial de los trabajadores", indicaron desde Transporte.

Además desde esa cartera informaron que se está llevando adelante un análisis "en profundidad sobre el funcionamiento del sector", incluido el parque automotor vigente y la operación real del mismo para considerar "futuras compensaciones económicas". Las líneas que representan a DOTA y que ya dejaron de brindar servicio son: 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 79, 84, 91, 99, 101, 106, 107, 108, 117, 130, 135, 146, 150, 161, 164, 168, 177, 188, 263, 271, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 410, 421, 429, 435, 503 San Vicente, 514 A. Brown, 520 Lanús y 570 Avellaneda.