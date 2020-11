Cariño y consternación: la muerte de Diego Maradona en los diarios del mundo

En los medios de todo el mundo, la muerte de Diego Armando Maradona se presentó con el despliegue de noticia principal, incluso pasando por encima de las novedades alrededor de la pandemia de coronavirus.

Diarios europeos como El Mundo, El País o La Vanguardia de España; Le Figaró o Le Monde de Francia, Berliner Zeitung de Alemania y, por supuesto, la mayoría de los periódicos italianos, desplegaron además de la noticia de la muerte del astro, notas sobre sus problemas de salud, sus frases memorables, sus opiniones políticas y sus desavenencias familiares.

"Los inmortales también sufren", resumió El País de Madrid. "Sus pies estaban al servicio de un gran corazón", tituló el Corriere della Sera de Italia, donde el escritor napolitano Maurizio de Giovani lamentó el fallecimiento. "No. Maradona no puede haber muerto, porque él es la esencia del fútbol y el amor no muere más", sentenció.

The Guardian destacó el "talento sublime" y la "vida problemática" del ídolo, mientras que The New York Times señaló que "su leyenda se vio empañada por sus adicciones y excesos".

"El día más triste de la historia del fútbol argentino", tituló el diario deportivo español Marca, que recogió las expresiones de tristeza de Diego Latorre, Iker Casillas y Gary Lineker, entre otros.

No es sorpresa, mientras tanto, que la noticia sea reflejada en los diarios de Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, Perú, Chile, Venezuela, Colombia y Ecuador, con amplio despliegue de textos, fotografías y videos.

Pero si sorprendió la presencia de la muerte de Maradona en diarios como el Hürriyet de Turquía, el Morgunbladid islandés, el 24Chasa búlgaro, el Harian Metro de Malasia, el Diena de Letonia, y el Yedioth Ahronoth de Israel.