Carlotto se sumó al repudio generalizado contra Schulman: el indignante comunicado con el que justificó el golpe

Estela De Carlotto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, condenó hoy la agresión del presidente de la Liga de DDHH, José Ernesto Schulman, a una empleada de una agencia de viajes en Santa Clara del Mar y aseguró que el dirigente fue expulsado de la Mesa de Derechos Humanos de la Argentina. Carlotto se mostró indignada con el video de Schulman insultando y golpeando a la empleada de la agencia, después de que se retrasara un micro que lo tenía que trasladar desde la terminal de ómnibus de la terminal costera.

“Este señor realmente le ha faltado el respeto a una mujer. Nosotros, los organismos de esta mesa hemos sacado un comunicado, sin nombrarlo, porque ya se conocía largamente quién era, repudiando una acción de un hombre contra una mujer. Defendiendo lo que estamos defendiendo, el respeto a la mujer. Y bueno, ahora ya se ha hecho público y permanente desde el día de ayer y hoy también”, aseguró De Carlotto, en declaraciones al periodista Reynaldo Sietecase, en Radio Con Vos.

“Creo que la Liga, como organismo, ha tomado sus medidas. Pero eso no nos corresponde a nosotros (...) Pero este señor, que asistía a los actos para compartir experiencias y sacar conclusiones de los organismos a esta mesa, no va a poder venir más. Está también expulsado. Sin necesidad del escarnio. No pusimos el nombre pero dijimos de quién se trataba. A buen entendedor, sobran las palabras”, señaló De Carlotto.

La Mesa de Derechos Humanos comenzó su comunicado así: “Ante el hecho de violencia de género del cual fue víctima una trabajadora de la terminal de colectivos de la ciudad de Santa Clara del Mar, los Organismos de Derechos Humanos abajo firmantes manifestamos nuestra más absoluta solidaridad con la empleada agredida tanto física como verbal y psicológicamente”.

El documento fue firmado por organizaciones como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas, el CELS y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, entre otros. En el texto se manifestó “el completo repudio a cualquier hecho de violencia contra una mujer por su condición de tal” y se expuso el compromiso con “la sanción de ese tipo de conductas y la defensa irrestricta de los Derechos”. La Abuela de Plaza de Mayo indicó que la Liga Argentina por los DDHH es la organización más antigua en la materia en el país y que como organismo “siempre ha tenido actos dentro de sus lineamiento políticos, siempre respetuosos”. De hecho, la propia Liga aseguró en las redes que aceptó el pedido de licencia de Schulman y anunció que se comenzará “un proceso de evaluación para tomar las medidas correspondientes”.

El colectivo de Periodistas Argentinas, integrado por más de 150 reporteras, también se manifestó con un comunicado a través de sus redes sociales condenando este hecho de violencia contra la trabajadora de la empresa de transportes.

"Repudiamos la violencia física y verbal ejercida por José Schulman, dirigente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, en el Partido de la Costa, contra una trabajadora de una empresa de transporte. Nos solidarizamos con ella ante la gravedad de lo sucedido y esperamos que la justicia se expida".

Lo primero que se observa es al hombre discutiendo y cuestionando a la joven empleada de la empresa de buses de turismo y larga distancia, Ruta Atlántica. Durante el corto, se puede ver que el señor le comienza a sacar fotos a la vendedora porque según su parecer la atención de la empresa no fue la adecuada.