Carrascosa atacó al fiscal que investigó el crimen de María Marta: "A Molina Pico le diría que se jubile"

A 18 años del crimen de María Marta García Belsunce, y tras el furor que desató la serie “Carmel: ¿quién mató a María Marta?”, el viudo, Carlos Carrascosa, volvió a apuntar al fiscal del caso, Diego Molina Pico, uno de los protagonistas del documental de cuatro capítulos que busca establecer cómo y en qué condiciones murió la mujer en el exclusivo country de Pilar a fines de octubre de 2002.

“Lamento por el resto de la sociedad que Molina Pico siga estando en la Justicia”, aseguró el viudo de María Marta en declaraciones a Radio 10. Además, aseguró que el crimen fue cometido en “ocasión de robo” y sin mencionarlo pareció volver a apuntar al por entonces vecino, Nicolás Pachelo, y dos custodios del barrio privado, que comenzarán a ser juzgados en los próximos meses por el homicidio de García Belsunce.

Carrascosa aseguró que Molina Pico, el fiscal de San Isidro que investigó el crimen desde el minuto cero, “se armó una historia” e involucró a diversas personas en el crimen. “Molina Pico nunca habló conmigo, yo me enteré que había ido a mi casa cuando volví del entierro”, sostuvo este lunes.

“Lamento por el resto de la sociedad que Molina Pico siga estando en la Justicia. Le diría que sea honesto y se jubile”, agregó Carrascosa. En la serie documental que se estrenó el jueves en Netflix el fiscal ocupa un rol protagónico y se muestra el enfrentamiento que mantuvo con la familia, que lo cuestionó duramente por su accionar.

A lo largo de toda la investigación el fiscal sostuvo que el autor del homicidio había sido Carrascosa, que además había encubierto el crimen con ayuda de sus cuñados, Horacio García Belsunce y John Hurtig, y con su cuñado, Guillermo Bartoli, esposo de la media hermana de María Marta, Irene Hurtig.

De hecho, Carrascosa fue condenado en primera instancia por el encubrimiento, aunque luego la Cámara revisó el fallo y lo condenó a prisión perpetua por el homicidio calificado. Años más tarde, la Corte Suprema de Justicia ordenó una revisión y la Corte Bonaerense definió que la Cámara de Apelaciones dicte una nueva sentencia. En 2016, el viudo fue absuelto, aunque en un fallo que por ahora no está firme.

En paralelo, la Justicia debe comenzar a juzgar a Nicolás Pachelo, vecino del country Carmel al que siempre le apuntó la familia de García Belsunce. La hipótesis de que había sido él quien cometió el crimen en ocasión de un robo había sido descartada por el fiscal Molina Pico durante la investigación.

Pachelo llega al juicio acusado por el homicidio criminis causa de García Belsunce (es decir, un homicidio cometido para encubrir otro delito, presuntamente un robo). Además de Pachelo están imputados los dos custodios Roberto Glennon y José Ramón Ortiz. El proceso, demorado por la pandemia de coronavirus, debería comenzar en las próximas semanas a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal de San Isidro N° 4, a cargo de Osvaldo Rossi, Federico Ecke y Hernán San Martín.

“Estuve preso siete años, un año con psicólogo para no aprender a no odiar”, sostuvo Carrascosa este lunes. Respecto de la serie, el viudo aseguró que permitió usar imágenes y que sólo se dedicó a ir tres veces a las entrevistas. “Para mí fue toda una sorpresa ver la serie tras el estreno”, indicó.

“Creo que hubo un homicidio en ocasión de robo porque conocía a los ladrones. Eso lo debe determinar la Justicia”, señaló Carrascosa. Finalmente, indicó que visita a María Marta en el cementerio “en todos los aniversarios o cumpleaños”. “Este año no he ido porque están cerrados los cementerios, no sé si reabrieron”, sostuvo.