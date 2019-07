Carrió explosiva, Stiuso va a Dolores y Cristina en Mar del Plata: las 7 noticias que tenés que leer para empezar el viernes

Carrió: “Si votás a un ladrón es porque te gusta ser ladrón”

La diputada oficialista y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, le apuntó a la fórmula Fernández-Fernández durante una entrevista con TN en la que disparó: “A mucha gente le gustan los ladrones. Si votás a un ladrón es porque te gusta ser ladrón. Si llegás al poder, robarías”. En este sentido, aseguró que si gana el Frente de Todos “se viene un populismo sin salida”.

Carrió volvió a defender la reelección de Mauricio Macri y la designación de Miguel Ángel Pichetto como candidato a vicepresidente: “Es perfecto, ayuda a la República. Ya conseguimos un milagro, que es terminar con la maldición de 1930, que un gobernante no PJ termina su mandato y entrega su mandato a otro gobernante”.

En Córdoba, Alberto Fernández y Massa enviaron un mensaje conciliador al gobernador Schiaretti

En su segunda visita a la provincia de Córdoba en pocos días, el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, envió un mensaje al gobernador Juan Schiaretti, que por ahora se mantendrá al margen y no respaldará formalmente ni a Macri ni a la fórmula Fernández-Fernández. “Lo que el Gringo haga va a estar bien hecho, es una decisión de él, no soy quién para ponerla en tela de juicio, no tengo nada para reclamar porque el voto de los cordobeses lo tengo que conseguir yo, no él”, aseguró.

Fernández viajó a Córdoba con Sergio Massa, el candidato a diputado que encabeza la lista en la provincia de Buenos Aires. Recorrieron fábricas y mantuvieron reuniones con dirigentes de la provincia, en busca del voto de los “desilusionados” y los indecisos. “Aspiro a que los cordobeses entiendan que la Argentina vivió un retraso enorme desde 2015”, dijo Fernández.

Caso D’Alessio: Antonio Stiuso declara como testigo ante el juez Ramos Padilla

El ex jefe de Contrainteligencia de la ex SIDE, Antonio Stiuso, declarará hoy como testigo en el marco del D’AlessioGate, la causa que investiga una red de espionaje ilegal y extorsiones a empresarios, periodistas y abogados. Semanas atrás, el ex espía pidió ser querellante en la causa que tiene en sus manos el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que por ahora sólo lo convocó como testigo.

Stiuso planteó en otro expediente que tramita en Comodoro Py que el falso abogado Marcelo D’Alessio tenía vínculos con las diputadas Elisa Carrió y Paula Oliveto, y denunció que desde que dejó su cargo a fines de 2014 se lo intentó involucrar a distintas causas de corrupción. El ex espía aportaría datos sobre la información que salía de la AFI y era enviada a dirigentes de la política.

De criticar los 70 años del peronismo a sumar peronistas de 70 años: Adolfo Rodríguez Saá cerró con Macri y Pichetto

El senador nacional por San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, se reunió con el presidente Mauricio Macri y el candidato a vice, Miguel Pichetto, y acordó sumarse al frente Juntos por el Cambio en la campaña. Además, confirmó que trabajará como un aliado al oficialismo en la Cámara alta.

Rodríguez Saá mantiene un fuerte enfrentamiento con su hermano Alberto, recientemente reelecto en San Luis, lo que podría haber motivado el acercamiento al oficialismo, en medio de las negociaciones de Pichetto para sumar a dirigentes del peronismo al espacio.

Grieta costera: Cristina Kirchner y Carrió presentarán sus libros en Mar del Plata

En la que será su segunda aparición desde el regreso de Cuba la semana pasada, la ex presidenta y candidata a vice, Cristina Fernández de Kirchner presentará esta tarde su libro, Sinceramente, en el hotel Provincial, a partir de las 17, acompañada por el candidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos, Axel Kicillof, y la candidata a intendenta marplatense, Fernanda Raverta.

A ocho cuadras, la diputada Elisa Carrió presentará su autobiografía “Vida”, un libro autobiográfico en el que recorre su trayectoria política, con un acto en el Torreón del Monje. La líder de la Coalición Cívica estará acompañada por el diputado Guillermo Montenegro, candidato a intendente de Mar del Plata por Juntos por el Cambio, que competirá en la interna con Vilma Baragiola.

El conductor que atropelló a un ciclista en Devoto declaró a la Justicia que no se acuerda nada

Miguel Ivanovich dijo ante la fiscal penal Adriana Bellavigna que no recuerda cómo se produjo el siniestro vial en el que atropelló a un ciclista en Villa Devoto al que le produjo graves heridas y que todavía permanece internado en grave estado. El hombre de 28 años está imputado por lesiones culposas, aunque la carátula podría cambiar de inmediato si el cuadro de salud de la víctima empeora.

La fiscal pidió la pena máxima que estipula el código, de cuatro años de prisión. Ivanovich declaró que no recuerda nada del momento en el que atropelló al ciclista, ni cuando diez cuadras después chocó a toda velocidad a un auto que estaba parado en un semáforo. El examen médico determinó que tenía 2,14 gramos de alcohol en sangre, más de tres veces más del máximo permitido.

A 50 años de la llega del hombre a la Luna, el planetario abrirá sus puertas para mostrar detalles de la expedición

El Planetario de la Ciudad de Buenos Aires realizará esta tarde una actividad gratuita por los 50 años de la llegada del hombre a la Luna, en lo que se conoció como la Misión apolo XI. Será una charla con una mirada científica titulada: “La exploración de la Luna: ayer, hoy y mañana”, donde darán detalles, antecedentes y logros del primer alunizaje.