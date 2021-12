Carta a BigBang: Nora Espinoza, una de nuestra lectoras, nos escribió dos textos

El periodismo debe ser un servicio. Su principal objetivo es informar, contar la verdad y, sobre todo, ser honesto. Pero tiene un valor agregado más. De vez en cuando, si es posible, tiene la obligación de mejorar la vida de las personas. Hace poco, en BigBang vivimos algo de eso.

El 15 de agosto, Majo Pardín, la hija de Nora Espinoza, le escribió a uno de nuestros editores. Desde hacía casi un mes, su madre estaba en una cama del Hospital Presidente Perón de Avellaneda esperando una prótesis para su cadera, luego de sufrir una grave luxación. A pesar de que sufría dolores insoportables, desde la prepaga no se querían hacer cargo del costo de la prótesis y no les bridaban información.

Nora antes de la operación.

Dos días después, Majo contó todo lo que estaba sufriendo su madre. La nota salió publicada. En tan solo 48 horas, Nora no solo tenía confirmada la fecha de la operación sino que desde la prepaga le informaron que iban a comprar la prótesis. El 24 de agosto, fue sometida a la intervención quirúrgica. Horas después ya podía caminar.

Nora y su hija Majo, quien no se movió ni un día de su lado.

Desde entonces, ella está en plena recuperación. Cada semana tiene notables mejorías físicas. El 4 de diciembre, el editor que escribió la nota, la visitó en su hogar. Compartieron un café y una hermosa charla (con algunas lágrimas de parte de ambos). Además le entregó dos cartas para que fueran publicadas.

Nora en plena recuperación.

De parte de todas y todos los que hacemos BigBang, te deseamos lo mejor en tu recuperación. Ya sos parte de nosotros, Nora. Esperamos que el 2022 te encuentre feliz, y viajando y caminando por el país y el mundo. A disfrutar de esta nueva etapa de tu vida.

Camina con su nueva prótesis.

Las cartas de Nora:

Avellaneda, Diciembre del 2021

A Big Bang News:



Quiero hacer llegar mi agradecimiento al Sr. Matías Ayrala, por su invalorable intervención ante el burocrático accionar de la prepaga Accord Salud; desde el 21 de julio hasta el 18 de agosto del corriente año, mi prepaga me fue obstaculizando el trámite para la obtención de la prótesis que necesitaba.

Gracias a la valiosa y desinteresada colaboración del periodista Matías, al día siguiente de la nota que me realizó para Big Bang News, la prepaga me otorgó la prótesis que correspondía y a la semana siguiente, el 24 de agosto, fui operada con éxito en el Hospital Interzonal General de Agudos Pte. Perón de Avellaneda.



Saluda atentamente

Espinoza Nora Leonor

DNI 10.515.577

Avellaneda, diciembre de 2021

Al señor director del Hospital Interzonal General de Agudos Presidente Perón de Avellaneda:

Me dirijo al señor director con el fin de hacer llegar mi infinito agradecimiento por las atenciones y cuidados recibidos en el servicio de Traumatología. Especialmente al equipo conformado por los doctores Daniel Varela, Maximiliano Ferrai, Juan Lareo, Joel Delgado y Juan Cosmano, quienes con su mayor capacidad y profesionalismo me efectuaron una compleja y delicada intervención quirúrgica, el día 24 de agosto del corriente año, reemplazándome totalmente la cadera, el fémur y la rodilla izquierda, de la cual hoy me encuentro cursando mi rehabilitación con resultados ampliamente favorables.

Ampliando lo expuesto, destaco y valoro el accionar del doctor Daniel Varela, quien me asiste en esta institución desde hace 35 años, con el mismo esmero, dedicación y compromiso.

Saluda atentamente



Espinoza Nora Leonor

DNI 10.515.577