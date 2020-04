Carta abierta al Presidente para decir basta a los femicidios en medio de la pandemia: qué piden las organizaciones

La violencia de género durante la cuarentena es un tema que preocupa y mucho. Según los datos del observatorio de la organización feminista MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana), desde que comenzaron las primeras medidas de restricción social por el coronavirus, ocurrieron en nuestro país 15 femicidios,

Por esto, en las últimas horas, desde el colectivo le escribieron una carta al presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández, con el objetivo de que se se establezcan, lo antes posible, nuevas medidas para controlar la situación y brindarle ayuda a las mujeres que hoy en sus hogares se encuentran en peligro.

El documento firmado por todos los integrantes de MuMaLá expresa una serie de preocupaciones y propuestas para el abordaje de la violencias machistas en la Argentina, ya que desde el 12 de Marzo, día del comienzo de las restricciones de circulación para la prevención, se registraron 15 víctimas de Femicidios, 8 intentos y 5 casos en investigación.

En base a esto, en la carta redactaron cinco medidas que resultan esenciales y que son necesarias lo antes posible para evitar que ocurran más muertes por violencia de género.

"En el marco de las medidas obligatorias de restricción de circulación dispuestas para la prevención del contagio del coronavirus, señalamos que para la mayoría de las víctimas de violencia machista el hogar no es el lugar más seguro. Según un informe del Observatorio “Mujeres, Disidencias y Derechos” de las Mujeres de la Matria Latinoamericana-MuMaLá, en los últimos 10 años el 62% de las víctimas de femicidios fueron asesinadas en su hogar o en el hogar compartido con su agresor. Asimismo, según el mismo informe, más del 60% de los femicidas han sido pareja o ex pareja de la víctima", explicaron.

Esta es la #CartaAlPresidente @alferdez que enviamos hoy dsde @MuMaLaNacional y @LibresyDiverses propuestas p/abordar violencia machista #EmergenciaNiUnaMenos en el país van 17 #femicidios, 5 casos en estudio y 6 intentos de femicidio dde inicio medidas de restricción, el 12/3 pic.twitter.com/gfdCfGSkDE — Silvia Ferreyra (@ferreyrasilvita) April 3, 2020

Ante esta situación, desde el colectivo indicaron que en las últimas semanas los casos de violencia han aumentado, y que incluso se ha difundido que las llamadas por distintas vías telefónicas de asistencia y asesoramiento para víctimas de violencia, han tenido un aumento importante a partir del Aislamiento Preventivo Obligatorio.

"Vemos con acierto la creación, al inicio de la gestión de su Gobierno, del Ministerio de Mujeres, Género y diversidad, jerarquizando de esta manera la temática. También la decisión reciente de fortalecer y ampliar la atención de la Línea 144, entre otras iniciativas. Sin embargo, dada la gravedad de la situación, consideramos conveniente la conformación de un Consejo Nacional de Emergencia para abordar las Violencias de Género en el actual contexto. Siendo el mismo integrado por especialistas, funcionarios con competencia e incumbencia en el tema; como así también por redes, entidades y organizaciones de mujeres y disidencias con alcance nacional y experiencia territorial de acompañamiento a víctimas de violencia de género", sugirieron.

Además de esta medida, desde MuMaLá sugirieron que debe haber mayor accesibilidad, rapidez y eficacia en la atención, recepción de denuncias y otorgamiento de medidas de protección, y que resulta importante en momento así la asistencia económica a víctimas y familiares de víctimas de Femicidios.

#Femicidio número 14 desde las medidas de restricción de circulación en el marco de la pandemia de #CoronaVirus #EmergenciaNiUnaMenos



"Yoana Romero, de 31 años, falleció a causa de lesiones graves en su tórax el 31/03 en el hospital Eva Perón."



👇🏿👇🏿https://t.co/osM3RDERpu — MuMaLá Nacional (@MuMaLaNacional) April 1, 2020

Del mismo modo, pidieron la implementación de dispositivos electrónicos para agresores y la ampliación de plazas de alojamiento para mujeres e integrantes del colectivo LGTTTBI+.

En este mismo sentido, Mabel Bianco, médica feminista y presidenta de FEIM (Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer), sostuvo que si bien se tomaron distintas medidas a nivel nacional y provincial o local para facilitar las denuncias y también el pedido de ayuda, lo cierto es que además de los hoteles o lugares para aislar a los sospechosos de coronavirus, se necesitan lugares seguros para poder trasladar a las mujeres con sus hijos en caso de violencia.

Asimismo, en una columna que escribió para Télam, destacó que el rol de las fuerzas de seguridad es clave en estos momentos porque sus efectivos son los que tienen la capacidad de investigar la violencia de género.

"Desde ya no deben ser generadores de violencia, como hemos visto son. Esto requiere más atención y sensibilización de estos agentes: hombres y mujeres. Por supuesto esto en la modalidad virtual en servicio y rápida. Pero también se debe sancionar a quienes no la cumplen, las sanciones son medidas que, si bien no son las mejores, ayudan a la sensibilización", aseguró.

RECORDATORIO: LÍNEAS DE ATENCIÓN



En tiempos de cuarentena es fundamental que reforcemos los canales de comunicación. Si estás en situación de violencia o conocés a alguien que lo está, comunicate



📲Whatsapp: 351 814 1400

☎️Llamadas: 0800 888 9898#YoMeQuedoEnCasa#NoEstasSola pic.twitter.com/QyfTck3nbs — Ministerio de la Mujer (@mindelamujercba) March 31, 2020

Por su parte, desde la organización LATFEM (Periodismo feminista desde Argentina para América Latina y el Caribe), explicaron que según datos del INDEC, en Argentina se registran al menos 6 casos por hora de violencia machista, por lo que hoy en día hay niñas, mujeres, lesbianas y trans que en este momento están aisladas con su agresor.

De este modo, aclararon que en la Ciudad de Buenos Aires, la Justicia dispuso que las medidas de protección que hayan vencido a partir del 8 de febrero, o que tengan vencimiento antes del 18 de mayo, serán automáticamente prorrogadas y mantendrán su vigencia hasta el 18 de mayo.

Además, mencionaron que más allá de línea 144 (para asistencia y denuncias), cada provincia también tiene su canal de comunicación.

Lanzamos la campaña #BarbijoRojo junto a la @COFAorgar para que en tiempos de aislamiento social, preventivo y obligatorio estemos cerca y podamos brindar una vía más de acompañamiento para las personas en situación de violencias por motivos de género.



Estamos. #Línea144 pic.twitter.com/voCg7oDK0o — Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (@MinGenerosAR) March 30, 2020

Desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad lanzaron, desde que comenzó la cuarentena varios números de Whatsapp ((+54) 1127716463 / (+54) 1127759047 / (+54) 1127759048), un e-mail (linea144@mingeneros.gob.ar) y una aplicación para bajar en los celulares.

Para las que no puedan buscar ayuda por estas vías, también se estableció un pedido de ayuda en las farmacias, por lo que aquellas mujeres que sufran de violencia y precisen auxilio podrán pedir un "barbijo rojo" y así desde el comercio le brindarán asistencia.