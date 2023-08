Caso Fernando Báez Sosa: cómo será la nueva audiencia de los rugbiers

El próximo 15 de agosto se va a llevar a cabo una nueva audiencia oral en el Tribunal de Casación Penal que participarán los ocho rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa. Los detenidos volverán a salir de la prisión y estarán en la misma sala que Graciela y Silvino, padres del joven asesinado.

Los rugbiers van a tener la posibilidad de salir de la Unidad Penitenciaria de Melchor Romero y serán trasladados al Tribunal de Casación, ubicado en la calle 43 de La Plata. Cinco de ellos, Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Ciro y Luciano Pertossi, están condenados a prisión perpetua. El defensor de los rugbiers, Hugo Tomei, buscará cambiar la imputación de los mismos de “homicidio doblemente agravado” a “homicidio en riña” y pedir que Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi, condenados a 15 años, sean absueltos.

“Ellos siguen en prisión de igual modo que desde hace tres años y medio. Y respecto de la audiencia del 15 de agosto estamos esperando que llegue la fecha para alegar sobre nuestra teoría del caso”, detalló una fuente del caso a A24. “Siempre reciben visitas y todos conservan las condiciones de salud”. Con respecto al traslado de los acusados, afirmó: “Eso lo decide el Servicio penitenciario, con aviso al tribunal. Nosotros por ahora no pedimos nada”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En la audiencia, van a estar representantes de todas las partes, incluidos los padres de Fernando, Silvino y Graciela. Fernando Burlando detalló que se van a tratar los recursos de casación que interpusieron todas las partes: “No solamente apelaron los acusados, sino la fiscalía y nosotros que somos los representantes del particular damnificado que no estamos de acuerdo con alguna parte del fallo particular del Tribunal oral. Se van a exponer todas las mociones, ya se ha hecho algo por escrito, aunque seguramente quede algo por decir de manera oral”, aclaró Burlando.

“Para ellos es todo muy fuerte, les genera angustia, les trae muchísimos recuerdos. No va a ser tan fuerte como en el juicio, recuerden que en el juicio los papás vieron como mataban y le pegaban a su hijo más de mil veces reproducido en imágenes. Creo que va a ser una audiencia más informal, no creo que haya excesos de ninguna de las partes, espero que sea así”, comentó el abogado en el programa Poco Correctos.

Y añadió: “Tienen derecho de estar presentes en esta audiencia los rugbiers, convocaron a todas las partes. Si me preguntas que opina el tribunal de casación, pero sí sé desde mi punto cual es mi opinión jurídica respecto al caso. Yo creo que los ocho merecían la prisión perpetua, esta escisión que hizo el Tribunal de Dolores no la veo razonable, ni coherente. Creo que eso está claro y parcializar cuál fue la conducta de cada uno de ellos, me parece un racionamiento ilógico. Aclaro que no es agresión al Tribunal”.

Cuando fue consultado sobre la posible actitud que van a tener los rugbiers, Burlando respondió: “Fue un gran choque aquella sentencia que fue leída en el Departamento Judicial de Dolores. Creo que la situación necesaria debe ser distinta, con la actitud de los acusados decía: ‘Estos jóvenes en este tiempo que están detenidos no aprendieron nada’, más que nada por las actitudes de ellos y de algunos familiares, no hubo ningún tipo de reflexión. Hoy la situación es diferente y frente a un contundente fallo de cara al futuro que los pone detrás de las rejas, más allá que sigan planteando cuestiones que para nosotros ya están claras”.

Por otra parte, agradeció a los medios de comunicación que siguen visibilizando el caso: “Le doy mucha importancia a la actuación de los medios. Gran parte del avance de investigación, que no solamente concurrieron testigos, sino que el ojo de los medios de comunicación hacen que toda la sociedad este preocupada para que se haga justicia. Cada vez que los padres de Fernando aparecen públicamente, es impresionante la sensibilidad que Graciela y Silvino generan en la gente”.

Burlando afirmó: “El 15 tenemos una audiencia muy importante, trascendental”. Cuando fue consultado cuál era su objetivo en la audiencia, finalizó diciendo: “Quiero que la condena de prisión preventiva se aplique a todos los acusados”.