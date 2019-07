La cuarta audiencia del juicio por la muerte de la periodista y legisladora porteña Débora Pérez Volpin trajo la declaración del cardiólogo, Diego Cabrera Argaña, que tuvo que intentar reanimarla y que remarcó que al momento de ingresar a la sala ella llevaba muerta un par de minutos.

"Por mi experiencia, cuando entré hacía ya un par de minutos que la paciente ya estaba muerta", manifestó Argaña durante el juicio en donde remarcó que una de sus primeras impresiones al momento de asistir a Pérez Volpín fue que no había “chances” de salvar su vida.

Pero eso no fue todo. Frente a los jueces, destacó que el cuadro “era catastrófico” y que durante las maniobras de reanimación el cuerpo de la periodista se deformó a tal punto que era irreconocible.

Además, detalló que, cuando ingresó y al comenzar a actuar, había preguntado "la causa del paro y el momento en el que se produjo" y que los dos profesionales a cargo del procedimiento le habían dicho "que no sabían".

También, dijo que cuando él se sumó la anestesista se encontraba intentando "intubar" a la paciente "pero no era posible", y que luego le había colocado la máscara laríngea "pero no se pudo ventilar con eso".

Durante las primeras jornadas del juicio, la anestesista que estuvo en la endoscopia que terminó con la vida de Pérez Volpin apuntó contra el Sanatorio La Trinidad porque, según ella, el endoscopio que presentó para ser peritado no era el que fue usado en el procedimiento. En su declaración, Nélida Puente sostuvo: “El endoscopio que me mostraron en indagatoria no era el mismo que usamos. Las valijas eran más grandes que las que tenía el que usamos”.

En las jornadas siguientes estuvieron algunos de los testigos del hecho, como de la instrumentadora quirúrgica, que también apuntó contra Puente y contra el endoscopista, Diego Bialolenkier. Este último aprovechó para remarcar que es “inocente” y que se encuentra convencido de que no tuvo nada que ver con la muerte de la periodista.