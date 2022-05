Caso Villa: la médica que atendió a la denunciante dijo que está enferma y se pospuso su declaración

Lo alertó Roberto Castillo, el abogado de la denunciante de Sebastián Villa, en las puertas de la sede de la Unidad Funcional de Instrucciones 3 de Monte Grande (Güemes 429). “La doctora refiere estar de viaje y se siente mal para conectarse por telellamada”, declaró en referencia a la médica que revisó a la denunciante del futbolista en el Hospital Penna horas después del abuso denunciado. Había sido citada por la fiscal de la causa, Vanesa González, y su declaración estaba prevista para este viernes.

¿Quién es la médica que no declaró?

Se trata de Renee Alejandra Legrand. Profesional del Hospital Penna que se desempeña como especialista en la Guardia Médica Asistente, en el área de Obstetricia, y como médica de Planta Asistente, en Ginecología. Fue la profesional que atendió a la denunciante de Villa el 27 de junio de 2021, el día después del episodio de violencia narrado por la joven en su declaración a la fiscalía.

“Me encontraba tan dolorida, tanto física como psicológicamente, que no podía reaccionar ni comer absolutamente nada. Después de un tiempo en lo de mi amiga volví a mi casa, y mi familia viendo el estado en que me encontraba me solicitó que vaya al médico. Por ello el 27/06 me apersoné en el Hospital Penna, que queda cerca de la casa de mi madre”.

En aquella sala del hospital mencionado, Félix, un allegado y amigo del delantero de Boca le escribía a la joven por whattsapp diciéndole que no cuente nada de lo ocurrido; Renee, la médica a cargo de atenderla, le recordaba a la joven que en la planta baja se encontraban dos agentes de la policía que podían acompañarla para que hiciera la denuncia.

“La realidad es que en el estado en que me encontraba no podía ni hablar con la profesional y me fui llorando sin hacer denuncia alguna, ya que como bien dije, no me encontraba en condiciones físicas ni emocionales para realizar la misma. Aún tenía un miedo que me paralizaba”, declaró en su denuncia. Luego contó cómo procedió:

“El personal de salud que me atendió me recetó pastillas, cremas. Como bien dije, al estar bloqueada y con mucho miedo, no realice la denuncia en el momento y le mande la receta a Félix mostrándole la gravedad de los hechos, quien sin mediar y sin permiso me compró todos los medicamentos ofreciéndome también que vaya a su Ginecólogo y a su Dermatólogo de confianza”.

Se posterga la declaración

Al no sentirse en las mejores condiciones de salud y encontrarse de viaje, la médica pidió postergar su declaración. El abogado de la denunciante dijo ante las cámaras que espera que en las próximas horas pudiera declarar, y que él personalmente le pidió a la fiscal que aguarden unas horas si es necesario para que mejore el estado de la médica y pueda hablar. “Haremos una videollamada, nos conectaremos todos los abogados y escucharemos su testimonio”, propuso Roberto Castillo.

La declaración podría suceder tanto el sábado como el lunes o el martes.