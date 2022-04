Causa espionaje ilegal: preparan una denuncia contra Macri por "falsedad ideológica"

La querella, presidida por Valeria Carreras, en la causa por supuesto espionaje ilegal a familiares de los 44 fallecidos en el hundimiento del submarino ARA San Juan reclamó poder acceder a la información sobre los viajes del procesado ex presidente Mauricio Macri, cuyo permiso tramita la Justicia. Ante el juzgado que tiene el caso, Carreras realizó una presentación donde señaló que distintos eventos durante los viajes de Macri son difundidos en redes sociales y medios de comunicación, ante lo cual no se acreditaría "la falsa causa" de "preservación de la intimidad", invocada para mantener en reserva los detalles de sus viajes, cada vez que pide autorización para salir del país, detallaron fuentes del caso.

La letrada pidió a Julián Ercolini, juez federal, que "certifique" sus escritos al respecto, para acompañarlas en una "denuncia de falsedad ideológica" que piensa presentar por supuestas irregularidades en los viajes. Carreras aseveró en el planteo: "Vengo a solicitar se proceda a certificar esta presentación a fin de acompañar la denuncia de falsedad ideológica".

Por otro lado la abogada advirtió que no se permitió a la querella acceder a los legajos de permiso de salida del país del ex primer mandatorio, de carácter "reservado" a pedido de su defensa para "preservar su intimidad". No obstante, después los pormenores de los viajes fueron difundidos reiteradas veces, por lo cual consideró que se trataría de una "falsa causa por la que se procedió a reservar presentaciones del procesado". Asimismo, Carreras solicitó que se le permita acceder al legajo que tramita una nueva autorización para viajar hecha por Macri del 18 al 22 de abril próximo.

Mauricio Macri y el encuentro con Donald Trump

Ayer Macri decidió comunicar con una foto través de su cuenta personal de Twitter, que había tenido un almuerzo con Donald Trump, ex primer mandatario de Estados Unidos. El tuit completo del empresario fue: “Hoy compartí un almuerzo con Donald Trump, donde intercambiamos opiniones sobre el contexto global, el vínculo entre Argentina y Estados Unidos y todo lo que nuestros países pueden seguir construyendo juntos”.

A pesar de estar procesado en la causa por espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan, Macri participó del Mundial de Bridge, se quedó en Estados Unidos. Finalmente, tras pedir audiencia, el ex presidente se pudo reunir con Trump. El encuentro fue en el Golf Doral Trump National.