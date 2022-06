Causa Vicentin: la Justicia ordenó varios allanamientos y el presidente de la empresa fue detenido

Esta mañana, Santa Fe despertó revolucionada. El presidente de la empresa Vicentin, Omar Scarel, fue detenido por la causa penal en la que está imputado por estafas que superan los 500 millones de dólares. Su arresto se realizó por orden de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos de la Fiscalía de Rosario, a cargo de Miguel Moreno. La detención se produjo en el domicilio de Scarel en la localidad santafesina de Avellaneda. Además la División de Inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal (AIC)realizó varios allanamientos en los domicilios de otros imputados.

En uno de esos procedimientos realizado en Puerto Norte, se secuestraron varias computadoras y teléfonos. El empresario quedó alojado en una dependencia judicial de Rosario y el miércoles deberá declarar. La causa por estafas había comenzado en octubre del año pasado. En la investigación se descubrió información falsa en la confección y aprobación de balances anuales de Vicentin en los años 2017 y 2018. De esa manera, ocultaron el pasivo real de la empresa. Además se había determinado que Scarel, utilizar activos de la empresa Renova cuando estaban cautelados por orden judicial.

La imputación contra Scarel apunta a la confección y presentación ante los Banco Internacionales en los informes de los períodos enero 2017, abril 2017, julio 2017, enero 2018, abril 2018, julio 2018, enero 2019, abril 2019 y julio 2019 y que fueron firmados por Roberto Alejandro Gazze. El resto de los imputados son Yanina Colomba Boschi, Alberto Julian Macua y Miguel V. Vallazza. Todos ellos ocultaron los verdaderos números de la empresa y obtuvieron 500 millones de dólares a través de créditos.

Tras la detención, el resto de los miembros de Vicentín emitieron un comunicado y la calificaron de “injustificada, arbitraria y desmedida”. Y afirmaron: “La acusación es absolutamente falso ya que la compañía de ninguna manera ha incumplido estas restricciones y todos los acuerdos concursales alcanzados hasta el momento se encuentran en instancias precontractuales ad referendum de las respectivas homologaciones judiciales y de los levantamientos de las medidas cautelares interpuestas”.

Y completaron: “Por otra parte, tanto el Sr. Scarel como todos los miembros del Directorio de Vicentin S.A.I.C imputados en la causa, han estado siempre a derecho, a disposición de la justicia y han prestado su colaboración cada vez que esta les ha sido requerida”.

Por último, lanzaron un dardo contra la Justicia: “Llama poderosamente la atención que este hecho ocurra, cuando se han alcanzado las mayorías de cápitas necesarias para aprobar la propuesta concursal y cuando el concurso se encuentra próximo a resolverse con la aprobación de las entidades financieras, para alcanzar la mayoría necesaria en cuanto al capital requerido. No existe ningún argumento razonable que justifique una medida de esta gravedad, confiamos que se rectifique de manera inmediata este proceder”.

¿Qué es Vicentín?

Vicentín es una de las empresas más importantes del país dedicada a la agroexportación. Está ubicada en la provincia de Santa Fe y entró en crisis en diciembre de 2019, casualmente, a pocos días del final del gobierno de Mauricio Macri y de la asunción de Alberto Fernández como presidente.

La deuda de Vicentin con el Banco Nación se duplicó entre 2015 y 2019: pasó de US$ 150 millones a más de US$ 300 millones. En el último año, la empresa recibió la mayor cantidad de crédito. En noviembre de 2019, los directivos de Vicentin obtuvieron US$ 86,6 millones en créditos para prefinanciación de exportaciones. Una semana después, el 5 de diciembre, la empresa declaró el “estrés financiero”. Los 300 millones que les dio el Nación fueron fugados.

En junio de 2020, el presidente Alberto Fernández dictó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para intervenir de forma transitoria durante 60 días el grupo Vicentin. Tras la decisión, Gabriel Delgado fue elegido para estar a cargo del procedimiento. Además desde el Ejecutivo se había hablado de la expropiación de la empresa. Pero dicho anunció del presidente causó marchas en Santa Fe por parte de los directivos y sus empleados.

Tras una marcha, el gobierno dio marcha atrás con la medida y comenzaron las negociaciones entre el presidente y Sergio Nardelli, el gerente general de la empresa. Ahora, la deuda total de Vicentín es de USD 1.350 millones, de los cuales USD 1.000 millones corresponde a diferentes bancos. El principal acreedor de la empresa es el Banco Nación, que le prestó US$ 500 millones. También le debe $1600 millones al banco Provincia y $5 millones al BICE.