Celos, posesión y el fantasma de Pampita: la historia secreta de la separación que la China ocultó

Los rumores de crisis entre Benjamín Vicuña y Eugenia "China" Suárez suenan hace tiempo y finalmente encontraron forma concreta hoy con la confirmación, por parte de la actriz, de su separación del actor chileno.

Celos y machismo

La crisis había empezado en junio y, aunque la "China" la negó, Marcela Tauro refrendó la información en agosto, lo cual causó un duro cruce con la protagonista de Argentina, Tierra de Amor y Venganza.

El eje del conflicto habrían sido los fuertes celos de Vicuña, quien incluso llegó a llamar a Leo Calderone, uno de los guionistas de ATAV, para pedirle que dejara de escribir escenas de sexo protagonizadas por Raquel (Suárez) y Aldo (Gonzalo Heredia). Varios de los co-protagonistas de la pareja fueron testigo de peleas.

Al mismo tiempo, el chileno tendría ciertas ideas machistas y conservadoras sobre el rol de la mujer: no le gusta que sus parejas trabajen -de hecho, Carolina "Pampita" Ardohain dejó de hacerlo mientras fue su esposa- y la "China" no sólo no dejó de trabajar, sino que se negó a tomar el rol tradicional de ama de casa que su pareja quiso asignarle. Nada de lavar y planchar, digamos.

La pareja intentó "remar" el mal momento viajando juntos a España, donde el chileno tenía agendado un trabajo actoral. Sin embargo, la grieta se profundizó cuando el actor regresó temporalmente a Chile antes de retomar las grabaciones de la segunda temporada de ATAV. Porque el regreso también tenía sus bemoles.

Pampita presente

Fue en ese momento cuando la "China" encontró un mensaje de WhatsApp en el que Vicuña le confesaba a Pampita que extrañaba la vida familiar que tuvo junto a la modelo. Eso determinó una fuerte pelea que los puso a pasos de la separación.

El anuncio del casamiento de Pampita fue otro sacudón: él se mostró afectado por lo inesperado de la decisión y, al notarlo, Suárez se molestó. En ese sentido, amigos de la modelo aseguran que, desde que comenzó su relación con Roberto García Moritán, el chileno chequeaba todas sus historias de Instagram.

Esta crisis personal de Vicuña lo llevó a replantearse muchas cosas, entre ellas la convivencia con la "China": llegaron a hablar de vivir en casas separadas, pero era imposible por la complicada logística de los hijos de ambos. De todas formas, mientras el actor estuvo en Chile grabando una serie, regresaba los fines de semana para visitar a la pequeña Magnolia pero no se quedaba a dormir en la casa familiar.

Así, la decisión formal de separarse llegó el 12 de noviembre. Suárez hizo sugestivos posteos en sus stories de Instagram y borró todas las fotos que tenía en común con Vicuña. La actriz luego confirmó la ruptura en diálogo con Ángel de Brito.

