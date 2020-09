Cepo: el impacto en los viajes al exterior y cómo evitar el pago en dólares de pasajes y estadías

Con la nueva imposición del Banco Central, que limitó aún más la compra de divisas y le sumó un recargo del 35 por ciento a las operaciones con tarjeta de crédito y débito en dólares, viajar al exterior se volverá aún más complicado: al efecto pandemia, que ya de por sí complicará muchísimo el turismo externo, se deberá sumar el recargo del 35 por ciento, lo que hace que acceder a un dólar oficial cueste $135. Estrategias, alternativas y financiamiento.

En concreto, todas las operaciones en dólares son a partir de este miércoles un 35 por ciento más caras (a cuenta del pago futuro de Ganancias). Si bien el Gobierno no redujo el tope mensual de los 200 dólares impuesto por Mauricio Macri hace un año, le sumó más presión al cepo cambiario con el objetivo de frenar las fuga de divisas que desde hace meses alertaba a las autoridades del Banco Central y las compras realizadas con tarjeta se descontarán de ese cupo que se renueva todos los meses.

En el caso del turismo hacia el exterior, la medida anunciada el martes por el Gobierno tendrá un impacto clave, justamente por el costo de acceder a los dólares: hasta ayer, cada billete verde cotizaba en el Banco Nación a U$S 79,25, a lo que había que sumarle el recargo del 30 por ciento del impuesto PAIS, incorporado en diciembre pasado, es decir que por cada dólar se pagaban 103 pesos. A partir de hoy, con la nueva medida, se debe pagar el oficial más el impuesto PAIS más el 35 por ciento de recargo. Este miércoles cotizaba por encima de los $139.

En el caso de un viaje muy low cost, que entre aéreos y estadía demande unos U$S 1.500, se requerirían, a valores de hoy, más de 208 mil pesos, algo así como el equivalente a 12 salarios mínimos ($16.875). En la Argentina, no son muchas las personas con semejante capacidad de crédito disponible en una tarjeta. De hecho, el límite lo fijan los bancos en base al poder adquisitivo: según datos del INDEC publicados a fines de junio pasado, el 60 por ciento de los trabajadores argentinos tiene sueldos de hasta 29 mil pesos.

De hecho, la dificultad para viajar al exterior no es un asunto para nada nuevo: con las devaluaciones que se produjeron en los últimos años, sobre todo a partir de 2018 pero mucho más a partir del año pasado, la posibilidad de pensar en unas vacaciones fuera de la Argentina comenzaron a esfumarse. De hecho, buena parte del turismo que solía viajar fuera del país este verano se quedó en la Argentina, lo que produjo cifras récord de turismo interno en la costa atlántica y ciudades de la Patagonia.

ACCEDER A LOS DÓLARES

Quienes tengan los dólares ya ahorrados correrán, desde luego, con una ventaja por sobre quienes no tengan una base de ahorro en moneda extranjera y deban salir a comprar dólares y pagarlos por encima de los 135 pesos o recurrir al mercado blue, donde la moneda este miércoles al mediodía cotizaba en torno a los $145.

En este contexto, la clave será analizar qué conviene más ante un viaje fuera del país, si pagar con tarjeta y perder el cupo de compra de los 200 dólares por un largo período de tiempo (cuatro, seis u ocho meses, por ejemplo, dependiendo de los gastos) o salir a comprar en el mercado oficial con pesos y pagar con el recargo. Esa alternativa a la larga será más económica que ir a comprar el billete al mercado paralelo.

Otra alternativa es pensar en pagar en cuotas en pesos los pasajes y estadías, a través de operadores turísticos locales, como agencias de viajes y sitios web que cobren en moneda argentina, donde si bien se puede encarecer el costo final, será más económico que afrontar el pago en dólares en sitios web o agencias de otros países.

Esa alternativa es clave sobre todo en la compra de pasajes, donde el recargo del 30 por ciento del impuesto país más el 35 por ciento adicional se calcula sobre la tarifa aérea y no sobre el total que se abona (impuestos, tasas, etc). Si se la compra se hace en un operador internacional el plus del 30 más el 35 se pagará sobre el total. Al ser un gasto en pesos, además, no debería verse afectado el cupo de los 200 dólares mensuales.