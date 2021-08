Cervezas, descuentos y hasta un auto: las campañas para convencer a los "anti vacunas" en el país

Si bien la buena predisposición de los argentinos a vacunarse (y a combinar vacunas para completar su calendario de inoculación contra el Covid-19) evidencian que el porcentaje "anti vacunas" es menor al que se registra en otros lugares del mundo, lo cierto es que diferentes jurisdicciones comenzaron a aplicar incentivos para que las personas se inoculen.

Bares, restaurantes y diferentes comercios del sector privado empezaron con esta tendencia inspirados en lo que sucedía en los Estados Unidos en donde cervezas, almuerzos y hasta drogas legales fueron ofrecidas para las personas que ya tenían su primera dosis administrada.

En lo que respecta al sector público, una de las primeras en impulsar ese tipo de medidas fue la Municipalidad de Monte Hermoso, localidad turística de la provincia de Buenos Aires y cercana a Bahía Blanca. Allí el intendente Enrique Dichiara (Frente de Todos) decidió sortear un auto cero kilómetro entre las personas que ya se vacunaron.

El sorteo se realizará a las 11 de manera virtual ante escribano público mediante las redes sociales oficiales del municipio "Monte Hermoso Ciudad" y Canal 2 de Montevisión. Participarán todas las personas que se hayan vacunado contra el coronavirus hasta el 30 de julio, sin necesidad de inscripción.

El secretario de Salud de Monte Hermoso, Jorge Busca, sostuvo que tienen "un alto índice de vacunación" y que ya "se aplicaron la primera dosis más de 7.000 personas, incluidos menores de entre 12 y 17 años", mientras que en el caso de la segunda la cifra asciende a "unas 2.900" personas. El motivo del sorteo es alentar a los más jóvenes a que también se vacunen contra el Covid, según explicaron.

A una escala más grande, el Gobierno de la provincia de Córdoba ultima detalles para presentar en breve lo que será una cartera de beneficios para las personas que se hayan vacunado contra el coronavirus.

“Venimos trabajando con las agencias, con el sector gastronómico, con cultura, deportes y turismo con el objetivo de incentivar la vacunación, más allá de lo que sería un pasaporte que genere restricciones. Lo que tratamos es de promover la vacunación generando algún beneficio, pero no una restricción. Es decir, que no se le impida entrar a un bar o a un restaurante a una persona porque no está vacunada, sino que la que ingrese tenga un descuento porque ya está vacunada”, sostuvo en declaraciones al diario La Voz del Interior el el ministro de Salud, Diego Cardozo.

La decisión de Córdoba no es aislada. El fin de semana la propia ministra de Salud nacional, Carla Vizzotti, planteó la necesidad de que exista un beneficio para las personas que accedieron a vacunarse, además del sanitario, debido a que sigue siendo una dosis optativa y no obligatoria.

“Las personas que se vacunan no sólo reciben el beneficio individual, sino también que aportan al bien colectivo. Así que tienen que tener una ventaja en relación a quien decide no aplicarse una dosis en el medio de una emergencia sanitaria”, manifestó la titular de la cartera sanitaria.