CFK se muestra con Massa y el Gobierno busca subir el sueldo mínimo: las 7 noticias del día

El Gobierno buscará aumentar el salario mínimo cerca de un 30 % después de las PASO

Luego de las elecciones primarias del 11 de agosto, el gobierno convocará al Consejo del Salario para discutir un aumento del sueldo mínimo vital y móvil, que hoy es de $12.500. Según Clarín, la Casa Rosada propondrá un aumento de entre el 26 y el 30 por ciento, lo que podría llevar el mínimo por encima de los $15.000.

El impacto es sobre alrededor de 500 mil trabajadores en blanco, pero también un indicador para quienes están en negro y las prestaciones por desempleo. De la reunión participarán cámaras empresariales, industriales, gremios y el gobierno. En el último año, la inflación trepó 24,2 % por encima de los incrementos del salario mínimo, que pasó de $9.500 a $12.500.

Para no ser pobre, una familia necesitó $31.148, un 60 % más que hace un año

Según el INDEC, la canasta básica total aumentó en junio un 2,7 por ciento, en línea con la inflación del mes pasado. Una familia tipo compuesta por dos adultos y dos chicos necesitó $31.148,41 para no caer en la pobreza, casi un 60 por ciento más que hace un año. El aumento supera a la inflación acumulada en los últimos 12 meses, del 55,8 %. Para no caer por debajo de la línea de indigencia se necesitaron $12.409,72.

Los datos de la canasta básica total que difundió el INDEC este miércoles reflejaron el fuerte aumento de la inflación en el último año: en junio de 2018, una familia tipo necesitaba $19.601,79 para no caer en la pobreza, mientras que en junio de 2019 necesitaron $31.148,41, un aumento del 58,9 por ciento, muy por encima de todos acuerdos paritarios sellados en el primer semestre del año.

Cristina Kirchner y Sergio Massa compartirán un acto juntos días antes de las PASO

La ex presidenta Cristina Kirchner y el primer candidato a diputado por el Frente de Todos, Sergio Massa, compartirán un acto juntos tras seis años sin mostrarse en público juntos. Será en Tigre, durante la presentación del libro Sinceramente, el 3 de agosto, ocho días antes de las elecciones primarias. Allí también estarán presentes el candidato a presidente, Alberto Fernández, y el candidato a gobernador del espacio, Axel Kicillof.

Será la primera vez luego de años y críticas cruzadas que se mostrarán juntos, aunque en las últimas semanas mantuvieron varios encuentros en privado en medio de la campaña electoral. Luego, habría otra presentación de Cristina por el conurbano, antes de las elecciones.

“Hijo de p…”: un hombre burló la custodia presidencial e insultó a Macri en la cara

Durante una recorrida por Córdoba, el presidente Mauricio Macri fue increpado por un hombre que burló la seguridad del mandatario y lo insultó en la cara, a pocos centímetros. El hecho duró apenas unos segundos, antes de que Macri ingresara a un restaurante para cenar con el gobernador cordobés Juan Schiaretti.

“Hijo de mil puta”, lanzó el hombre, que de inmediato fue separado por los custodios del presidente. Más tarde, el senador y candidato a vice de Macri, Miguel Pichetto, dijo que es “importante cuidar a Macri y colocar un cordón. Estas son cosas que pasan. Uno está expuesto y tiene que aceptar las reglas de juego”.

“Nunca pensé que la Policía podía hacernos daño”: habló la única sobreviviente de la masacre de San Miguel del Monte

Rocío Quagliarello tiene 14 años y es la única sobreviviente de la masacre de San Miguel del Monte, en la que murieron cuatro de sus amigos luego de que la policía le dispara al auto en el que paseaban por la ruta 3 el 20 de mayo pasado, perdieran el control y se estrellaran contra el acoplado de un camión.

“Nunca pensé que la Policía podía hacernos daño. Confiábamos en ellos, no teníamos miedo”, relató Rocío a Telenoche. Luego, dijo que tiene datos que pueden ayudar a esclarecer la causa. “Fueron días con muchas visitas, tengo el apoyo de mi familia y amigos, que vienen a merendar conmigo”, conto la adolescente.

La mujer a la que le amputaron la pierna equivocada aún no se enteró de la mala praxis

La hija de Magdalena Leguizamón, la mujer a la que le amputaron la pierna equivocada en el Nuevo Sanatorio Berazategui, relató que aún no le informaron sobre la mala praxis de la que fue víctima debido a que continuaba muy ansiosa. La mujer, una jubilada de 66 años, fue derivada a una clínica de Quilmes.

“Ella todavía no está al tanto de lo que está pasando. No dio la oportunidad, todavía no sé en qué momento lo vamos a hacer. Es algo que venimos conversando con mis hermanas”, reveló Claudia, una de las hijas.

Renunció el gobernador de Puerto Rico, en medio de las denuncias por homofobia y la filtración de chats

Ricardo Roselló renunció a su cargo como gobernador de Puerto Rico en medio de las masivas protestas convocadas por músicos como Ricky Martin, René y Daddy Yankee, entre otros. El funcionario a cargo había quedado en el ojo de la tormenta tras la filtración de chats con 11 hombres de su confianza, entre ellos funcionarios y ex funcionarios, con frases homofóbicas, violentas y agresivas.

Las protestas por las calles de la capital portorriqueña fueron convocadas y potenciadas por famosos artistas. De hecho, Ricky Martin era uno de los mencionados en los chats del funcionario y fue de los más activos en la convocatoria de marchas, protestas y el reclamo de renuncia, que se concretará el 2 de agosto.