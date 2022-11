CFK y sus últimas palabras antes del veredicto por Vialidad: "Este Tribunal es un pelotón de fusilamiento"

Cristina Fernández de Kirchner tuvo este martes la oportunidad de volver a hablar en la previa de que el Tribunal que juzga la causa Vialidad decidiera la fecha y hora en la que brindará el veredicto. La ex presidenta decidió aprovechar su turno para exponer sobre cuestiones técnicas de la causa, los alegatos de la fiscalía o los planteos de nulidad, que es lo que le permitía el reglamento. Eso significaba que, al usar esta chance, no podía hacer un discurso del tipo político.

Los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, tendrán que dar su veredicto más allá de las coincidencias o discrepancias políticas con la Vicepresidenta, y sobre la base de las pruebas reales presentadas en el marco de lo permitido por los procesos judiciales. Va a haber muchos ojos y mucha presión, tanto de la popular como la de los poderosos, puestos en su decisión.

El Tribunal Oral Federal 2 dará a conocer el próximo 6 de diciembre el veredicto en el juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz que se sigue a 13 acusados. Las defensas de todos los imputados reclamaron que sean absueltos por inexistencia de delito. Para la Vicepresidenta, los fiscales pidieron 12 años de cárcel por considerarla supuesta jefa de "asociación ilícita" y administración fraudulenta.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La misma condena se pidió para Báez como presunto autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada. Además, solicitaron diez años de cárcel para el exministro de Planificación Julio De Vido y para el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, y seis años para el ex responsable del distrito 23 de ese organismo Mauricio Collareda.

La misma cantidad de años, o sea seis, pidieron para el ex titular de la Administración General de Vialidad en esa provincia Juan Carlos Villafañe. Para otro ex responsable del distrito 23 de Vialidad Raúl Daruich y el ex presidente de la AGVP Raúl Pavesi requirió cinco años, y cuatro años para el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, junto a otro expresidente de la AGVP Raúl Santibáñez. En cuanto al ex secretario de Coordinación de Obra Pública Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de poder.

Las frases más importantes de CFK