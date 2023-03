Chau a los vapeadores: prohibieron la importación y la distribución de los cigarrillos electrónicos en Argentina

A raíz de una investigación médica el Ministerio de Salúd prohibió a partir de éste martes la importación, distribución, comercialización, la publicidad y cualquier modalidad de promoción y patrocinio de los cigarrillos y dispositivos electrónicos en todo el territorio argentino. Si bien ya estaba prohibida su venta, ahora no se podrán ingresar del extranjero.

Esta noticia, que abarca a cualquier producto de “tabaco calentado” tal y como lo son los elementos electrónicos destinados a inhalar vapores o aerosoles de tabaco, se resolvió debido a que el organismo nacional consideró que tienen “un potencial de riesgo para la salud de la población y el desarrollo de comportamientos adictivos en la juventud”. Además, en el último tiempo se observó un importante aumento del consumo del artefacto en los jóvenes.

La norma firmada por la ministra Carla Vizzotti, está plasmada en la Resolución 565/2023 artículo 3, en donde expresó: “La prohibición se extiende al funcionamiento de dichos sistemas o dispositivos, como asimismo de cartuchos y barras de tabaco para ser calentados en dichos sistemas”.

Por otra parte, la resolución indicó que "en un contexto de retracción del consumo de productos de tabaco en muchos países del mundo, las compañías tabacaleras y otras empresas han introducido en el mercado nuevos productos alternativos, como los dispositivos electrónicos para fumar o inhalar aerosoles con o sin nicotina, que son los llamados cigarrillos electrónicos (CE) y más recientemente los productos de tabaco calentado (PTCs)".

Por último desde el ministerio afirmaron que los productos de tabaco calentado producen "aerosoles con nicotina y otras sustancias químicas como el acetaldehído, la acroleína y el formaldehído, las cuales son dañinas y potencialmente dañinas para la salud".

Qué es y de qué está compuesto el cigarrillo electrónico

Tal y como lo indica el Gobierno de la Nación, el cigarrillo electrónico es un dispositivo que produce un aerosol que se aspira, simulando el acto de fumar. Está constituido por 3 elementos: una batería, un atomizador y un cartucho. El líquido de los cartuchos no contiene tabaco pero sí nicotina en dosis variables (hasta 54 mg/ml o más) y también muchas sustancias como propilenglicol, glicerina vegetal, saborizantes, aromatizantes y otros. Las diferencias en el voltaje de las baterías y los sistemas de circuitos para calentar la solución y transformarla en un aerosol pueden contribuir a la formación de sustancias tóxicas en las emisiones.

Los cigarrillos electrónicos no son inofensivos. Emiten aerosol y no vapor de agua. El aerosol contiene numerosas sustancias tóxicas y cancerígenas, además de nicotina lo que mantiene la adicción. Aún cuando el tanque está rotulado como libre de nicotina, puede contenerla. Los cigarrillos electrónicos no son seguros ni para fumadores ni para no fumadores. Los no fumadores que empiezan a usar cigarrillos electrónicos corren el riesgo de desarrollar adicción a la nicotina y empezar a fumar cigarrillos convencionales.

No son seguros para jóvenes, adultos jóvenes, mujeres embarazadas o adultos que actualmente no usan productos de tabaco. Se desaconseja el uso de cigarrillo electrónico, tanto en espacios abiertos como cerrados, ya que la evidencia científica muestra que liberan sustancias tóxicas al medio ambiente y afectan a otras personas.