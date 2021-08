Chequeos post covid: lo que hay que saber y los estudios que deben hacerse quienes estuvieron graves

Si bien todavía es muy poco lo que se sabe a ciencia cierta sobre el Covid-19, la realidad es que algunas cosas ya están comprobadas por la comunidad médica. De hecho, desde hace ya un tiempo empezó a escucharse en los medios de comunicación y a leerse en las redes sociales que todo aquel que transitó por el coronavirus, debe hacerse un chequeo clínico al mes de haber superado la enfermedad para corroborar cómo quedo su estado de salud. Sin embargo, no siempre es necesario hacer esos estudios.

Si se tuvo Covid-19, es necesario hacer chequeos si luego de un mes se tiene secuelas.

Sobre esto, Luis Camera, médico clínico y asesor del presidente Alberto Fernández, comentó a BigBang que los pacientes van a tener su recuperación de acuerdo a cómo hayan transitado la enfermedad. "Si por ejemplo, una persona estuvo aproximadamente una semana enferma, va a tardar mas o menos una semana y media en recuperarse, y de a poco, porque no es como una gripe", sostuvo.

En este sentido, comentó que, en general, la convalecencia tarda, y que los síntomas se van yendo de a poco. "Si es una persona con una intensa actividad física, puede tardar al rededor de 3 semanas en recuperarse del todo. Si hacía fuerza, tras el Covid-19 va a notar una disminución, porque además generalmente las personas pierden algunos kilos, y también tardan alrededor de un mes en recuperarlos", sumó.

Por esto mismo, si el paciente transitó el coronavirus sin mayores complicaciones, no es necesario que se realice ningún chequeo médico al mes, porque probablemente para ese entonces ya no tenga ningún síntoma que le haya quedado como secuela. De todos modos, si desea hacer la consulta con un doctor, puede hacerlo tranquilamente, aunque es probable que no le indique ningún chequeo en particular. "Se puede hacer la consulta, pero si el paciente está bien, no hay que hacer nada", confirmó.

Si el covid fue leve, no es necesario hacerse estudios post enfermedad.

"Si no fue grave, no es necesario hacer chequeos posteriores. Ahora, si se trata de alguien que tiene que hacer un gran esfuerzo físico, así sí debería hacer chequeos cardiovasculares, porque se está viendo en pacientes jóvenes que el 1 o 2 % de ellos pueden hacer miocarditis", explicó.

En relación a este punto, aclaró que si una persona hace, por ejemplo, gimnasia artística como hobby y tuvo un cuadro de coronavirus leve, no requiere de chequeos, pero que la historia es diferente si ese paciente lo hace a nivel a competitivo.

"Si salías a correr tres veces por semana, te va a costar al principio, es algo normal, no hay que preocuparse, porque el Covid-19 te hace perder peso, y te castiga mucho por más que la hayas pasado bien. Ahora, si hay personas que se quedan con síntomas pasado el mes, ahí sí se requiere de una consulta médica, sobre todo si se tiene síntomas cardiovasculares o respiratorios", dijo Camera.

Los que estuvieron internados sí deben estudiarse en profundidad.

De hecho, mencionó que después de un mes, algunos no recuperan el olfato, tienen dolores de cabeza persistentes y hasta incluso no logran recobrar el peso, y que si eso sucede, es importante que un especialista revise a la persona para que vea qué es lo que le pasa o qué tratamiento debe iniciar para terminar su recuperación.

"Si pasa el mes y uno continua con la sensación de falta de aire, eso hay que estudiarlo, porque capaz hay una lesión que quedó y se debe hacer una espirometría, entre otros chequeos", añadió a este portal.

Ahora, si la persona estuvo en terapia intensiva o con respirador, los controles médicos son súper necesarios. Como se sabe, no todos viven la enfermedad de la misma manera, y puede pasar que en una misma familia, algunos pasen por el Covid-19 casi sin síntomas, y otros hasta requieran internación.

Aquellos que estuvieron internados, que seguramente hicieron enfermedades graves pulmonares, deben sí o sí ir al médico para un control estricto, en el cual seguramente le pidan exámenes respiratorios y cardiológicos. "Hay que hacer una espirometría; un estudio de saturación de oxígeno, que se hace con un test de esfuerzo; y ver si hay sintomatología cardiológica. Todo esto en quienes hayan estado en terapia intensiva o graves. Pero los muy graves, lo que estuvieron con respirador, directamente suelen quedar con secuelas respiratorias un buen tiempo, en muchos casos tienen que hacer una rehabilitación muscular, con ejercicios especiales y una alimentación especial", cerró.