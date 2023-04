Choferes liberados, fin del paro y nuevos detenidos: cómo continúa la investigación del crimen del colectivero

Las impactantes imágenes de los operativos en lo que detuvieron a los choferes Jorge Zerda y Jorge Galiano, en el marco del ataque al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, en las protestas que se dieron tras el asesinato de su compañero Daniel Barrientos en la madrugada del lunes, generaron que se acelere la investigación sobre el crimen, con nuevas detenciones en las últimas horas.

Al mismo tiempo, tras la liberación de los trabajadores detenidos, las 16 líneas de colectivos que estaban de paro en el oeste del conurbano bonaerense, levantaron la medida de fuerza y continuaron con sus jornadas normales de trabajo. A su vez, delegados sindicales de ellos venían de estar reunidos en Puente 12 con el ministro Berni y su par de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, donde fueron informados acerca de las últimas novedades de la causa y de las medidas planeadas para evitar que la ola de inseguridad los golpee de forma directa.

Respecto a las detenciones de supuestos implicados en el asesinato de Barrientos, a las dos ya registradas se sumaron otras dos. Se trata de quienes estuvieron detrás del robo del Fiat Siena del 25 de marzo, que luego prendieron fuego tras usarlo para huir de la escena del crimen el lunes.

Antonio "Pancho" González fue el primero en caer en su casa de Ciudad Evita, con un revolver, siete balas y dos handys. El joven de 23 años negó ante el fiscal Gastón Dupláa los cargos contra su persona y, además, desconoció a los dos protagonistas arriba del colectivo, Alex y Daniel Barone, quienes todavía no pudieron ser reconocidos como los autores del crimen aunque sí hubo testigos que los identificaron en el lugar de los hechos. El nombre del último detenido todavía no se hizo público.

Los detenidos ayer fueron en el marco de un operativo de seis allanamientos en distintos barrios de La Matanza donde secuestraron dos celulares de mujeres que, si bien no estarían vinculados a los crímenes, recibían dinero robado a través de transferencias en sus celulares. Ellas no fueron detenidas.

Por otro lado, la Justicia espera el resultado de algunas pericias trascendentales para poder avanzar con la investigación y los procesamientos. Para que Dupláa pueda mantener a los dos principales detenidos bajo los cargos de "homicidio criminis causa, agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego", serán fundamentales los resultados del dermotest que determinará sobre los restos de pólvora en sus manos.

Dupláa también está esperando el resultado de la pericia balística que definirá si la bala que mató a Barrientos salió de la pistola Beretta calibre 40 que se encontró en la escena del crimen.

El policía porteño Carlos Bellido, también volverá a declarar ante la Justicia. El hombre que le disparó a los asesinos de Barrientos desde abajo del colectivo no pudo reconocer a Alex Barone, pero sí a Gabriel. Los resultados de las pericias balísticas sobre las 14 vainas encontradas en la escena del crimen también podrían generar nuevas preguntas hacia él y los demás testigos.

La reacción de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras los allanamientos a los choferes, también le agregaron un condimento político al conflicto que se abrió a partir del asesinato de Barientos.

"¿Era necesaria la magnitud del operativo y el tratamiento que se le dió al detenido, como si se tratara de aprehender a un narcotraficante en su búnker? Alguien me escribe… textual: 'Al copito que quiso matar a cfk lo trataron mejor que a un colectivero que le metió una piña a berni'. Claro que lo trataron mejor: lo detuvieron los militantes no la policía y yo tuve la suerte que no tuvo Barrientos, la bala no salió", escribió la ex mandataria en sus redes sociales.

Los resultados de las pericias en las próximas horas serán vitales para ver cómo continúa la investigación. Mientras tanto el paro terminó y los colectivos ya funcionan de forma normal en el oeste del conurbano bonaerense.