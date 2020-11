Ciclo musical femenino, teatro con público y documentales: la agendita del fin de semana

MÚSICA

A través de la plataforma Vivamos Cultura (vivamoscultura.buenosaires.gob.ar/) podrá verse este viernes a las 20 la primera edición del ciclo Fórmulas Perfectas, que se realizará durante noviembre y diciembre, y consta de cuatro conciertos online con mujeres interpretes de diferentes géneros.

El concierto contará con la presencia de Ayelén Zucker, Charo Bogarín y Marlene Luque, quienes cantarán desde el auditorio de la Usina del Arte.

Tres décadas de canciones. El cantante y compositor Alejandro Bettinotti celebra sus 30 años de trayectoria este viernes a las 22 en un concierto que se transmitirá via streaming desde el teatro Picadero.

Allí, hará un repaso por una historia atravesada por el rock y el tango plasmada en 14 discos. Las entradas pueden conseguirse por Plateanet.

TEATRO

El director Pablo Gorlero será el encargado de reabrir la temporada teatral con público con el show musical Identidad testimonial: el musical le canta a la igualdad, que a partir de este viernes a las 20.30 podrá verse todos los viernes subsiguientes en los jardines del Auditorio de Belgrano (Virrey Loreto 2348).

Con distanciamiento social y los cuidados que se adecuen a la pandemia, la obra repasará fragmentos de musicales como Cabaret, Hairspray, El beso de la mujer araña y Hotel Oasis. Actuarán Belén Cabrera, Agustín Iannone, David Okada Caldas, Manuela Perín, Mariano Taccagni y Belén Ucar, con coreografía de Verónica Pecollo y dirección musical de Juan Ignacio López.

CINE

El documental Proyecto Parque Patagonia, dirigido por Juan Eduardo Dickinson, podrá verse el sábado a las 20 por Cine.ar TV y por Cine.ar Play gratis durante una semana.

El filme retrata la situación del Parque Patagonia proyectado por filántropos internacionales alrededor de la Meseta del Lago Buenos Aires (Santa Cruz), y también la de los productores tradicionales de la zona que serían desplazados por la iniciativa.

Whisky e historia. A través de Discovery.com podrá verse The Man Who Walked Around the World, documental dirigido por Anthony Wonke que explora los orígenes de la marca Johnnie Walker, el papel que ha desempeñado en películas legendarias de Hollywood y en la historia de la música. Además, profundiza en el impacto cultural del whisky a nivel mundial.