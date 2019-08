Cierres de campaña y nueva suba del dólar: las 7 noticias que tenés que leer para empezar el jueves

Macri cierra campaña con Vidal en Vicente López tras los cierres de Capital, Rosario y Córdoba

El presidente Mauricio Macri realizará el cierre de campaña en el Centro Asturiano de Vicente López junto a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el intendente Jorge Macri. Se mostrará la fórmula completa de Juntos por el Cambio a días de las elecciones primarias del próximo domingo, y luego de los cierres realizados esta semana en Rosario, Capital Federal y Córdoba.

Macri y Vidal eligieron por “cábala” el mismo lugar donde se realizó el cierre de campaña en 2015 y 2017. Ayer en Córdoba el presidente afirmó: “La Argentina que soñamos está en el futuro, no en el pasado”, y remarcó que “se juegan los próximos 30 años de los argentinos”.

Con Cristina, Massa, Kicillof y una docena de gobernadores, Fernández cerró campaña en Rosario

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, cerró su campaña con un acto ante miles de personas frente al Monumento a la Bandera de Rosario, donde aseguró que si es electo, en el primer semestre va a cambiar la Argentina. “Nosotros vamos a ser los que recuperemos las fábricas y dar trabajo”, aseguró.

“Nunca más me voy a pelear con Cristina porque vamos a hacer la Argentina que todos ustedes merecen”, remarcó Fernández. Antes de su discurso, habló la ex presidenta y candidata a vice, que sintetizó: “Siempre pensé que los tiempos que venían no iban a ser buenos, pero nunca pensé volver a ver tanta gente viviendo en las calles”. Hoy Fernández hará otro cierre en Córdoba.

Lavagna cierra su campaña en el Conurbano con críticas a Macri y al kirchnerismo

El candidato a presidente por Consenso Federal, Roberto Lavagna, cerrará su campaña en el partido de San Martín, junto a su candidato a vice, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. El acto será este mediodía, y se espera una fuerte crítica en términos económicos tanto a la gestión de Mauricio Macri como al gobierno anterior.

Anoche Lavagna dijo que Consenso Federal “es el futuro”, y en declaraciones a TN sostuvo que en estas elecciones “la gente votará con el bolsillo”. “No somos ni el pasado ni el presente”, remarcó.

El dólar volvió a subir y en algunos bancos superó los $47

La divisa norteamericana subió el miércoles 32 centavos y la cotización oficial del Banco Nación cerró a $46.60, aunque en algunas entidades privadas, como el Banco Galicia, superaba los $47. El martes la moneda había descendido luego de la abrupta suba del lunes, impulsada por un nuevo capítulo de la guerra comercial entre China y Estados Unidos.

Se derrumbó un edificio sobre la colectora de la General Paz y de milagro no hay heridos

Un edificio en construcción de ocho pisos se desplomó esta madrugada sobre la colectora de la avenida General Paz, en el partido bonaerense de Tres de Febrero. No hubo víctimas fatales ni heridos ya que por casualidad no circulaba ninguna persona ni había tránsito en ese momento en la cuadra.

La construcción tenía ocho pisos y cuando se desmoronó provocó el derrumbe de una casa vecina que se encontraba abandonada. Todo ocurrió cerca de la 1 de la madrugada, e investigan cómo ocurrió y por qué el edificio había atravesado los controles en mayo pasado.

Charly García volvió a brillar en el Luna Park

Con entradas agotadas, Charly García se presentó anoche en el estadio Luna Park tres meses después de su última presentación, en el teatro Gran Rex. El ídolo del rock nacional presentó su show “La torre de Tesla”, aunque como en todos sus recitales hubo grandes invitados. En esta ocasión, Charly subió al escenario junto a Nito Mestre para tocar canciones de Sui Generis, y a Pedro Aznar, para recordar algunos clásicos de Serú Girán.

Por un error en las camisetas, la Selección argentina de básquet femenino quedó descalificada de los Panamericanos

El equipo de básquet femenino debía enfrentar ayer a Colombia por los Juegos Panamericanos, aunque por un error llamativo en las camisetas quedaron descalificadas. Debían presentarse con la indumentaria clara - celeste y blanca - pero asistieron con la ropa alternativa, de color oscuro. Colombia hizo el reclamo ante los árbitros amparándose en el reglamento y finalmente les dieron el partido ganado.