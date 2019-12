Cinco consejos para no reventar la balanza con las fiestas de fin de año

Por Lic. Julieta Lupardo (*)



Diciembre es un mes cargado de despedidas y cenas de fin de año donde la comida abunda y la alimentación toma protagonismo. Entonces... ¿Cómo se hace para sobrevivir a este mes, a todos los eventos y a las fiestas?.



1. Organizarse: es muy importante respetar las comidas diarias (desayuno, almuerzo, merienda, cena y colaciones), porque si las salteamos, empiezan los problemas. La alimentación se desorganiza y terminamos comiendo fuera de horario y en general una opción incorrecta. Además, hay que tener en cuenta que realizar ayunos prolongados tanto el día de la fiesta como después del evento para "compensar" ese exceso no es bueno para nuestra salud.



2. Comer la porción justa pre y post evento: esto ayudará a no terminar explotados de comida después de consumir todo lo que hay en la mesa. Poner todo lo que queremos en un plato, y limitar nuestra comida a eso, es una buena estrategia para no excederse.



3. Incorporar verduras: tanto crudas como cocidas y que estén presentadas de una manera que llamen la atención. Ejemplos: ensaladas coloridas, pinchos con tomates cherry y queso, matambre arrollado con acelga y zanahoria, picles, berenjenas al escabeche. La verdura es de gran importancia por su contenido de fibra para dar saciedad y también contribuye a que tanto las grasas y los hidratos de carbono de los alimentos no se absorban en nuestro organismo en su totalidad.

4. Tomar con moderación: en este tipo de eventos a las calorías de los alimentos se suman las calorías del alcohol. Tomar con moderación es lo importante, ya que el alcohol aporta "calorías vacías", es decir, aporta calorías, pero no nutrientes. Se puede cenar con alguna gaseosa light o limonada y utilizar el alcohol para el momento del brindis. El día después, el agua es la mejor opción.



5. Controlar lo dulce: por último, no olvidarse de la mesa dulce, que siempre es bueno disfrutarla en su medida justa. Agregar fruta a los postres o realizar brochette de frutas es una buena forma de incorporar este grupo de alimentos antes y después del evento.



Las fiestas son ocasiones sociales para disfrutar, pero teniendo la precaución de controlar la cantidad de lo que se consume. Realizar actividad física, seguir con la rutina diaria llevando a cabo una alimentación ordenada y saludable y tomar una cantidad adecuada de agua es una buena manera de compensar lo que se consumió demás.





Menú para el día después:

Desayuno: infusión con leche parcialmente descremada endulzada con edulcorante + 1 tostada de pan de salvado untada con queso light y mermelada light.



Colación: una fruta.



Almuerzo: ensalada de pollo, arroz integral, lechuga, tomate, zanahoria y remolacha



Merienda: Yogur descremado con granola sin azúcar o almohaditas de avena no rellenas + una fruta.



Cena: omelette de queso y tomate.



(*) Nutricionista de Halitus Instituto Médico.