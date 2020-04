Cipayo: colgó una bandera británica en su balcón de La Plata en el Día del Veterano y los Caídos en Malvinas

Este 2 de abril se cumple un nuevo aniversario del desembarco de las tropas argentinas en las Islas Malvinas con el fin de recuperar la soberanía que en 1833 fue arrebatada por Gran Bretaña.

Este jueves, se cumplen 38 años de la partida de aquellos jóvenes y valientes argentinos que Malvinas se llevó y jamás devolvió, convirtiéndose así en uno de los hechos más tristes del país.

Si bien en líneas generales este día, el del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, despierta el respeto y orgullo de cientos de miles de millones de argentinos para con sus ex combatientes, hay personas que todavía no logran dimensionar lo que fue para el país, y sobre todo para sus familias, la pérdida de esas más de 600 almas que combatieron durante 74 días.

Esto mismo ocurrió este jueves, sí justo hoy 2 de abril, en La Plata. Un hombre, ajeno al respeto y admiración que merecen los caídos y ex combatientes, decidió colgar en el balcón de su departamento, ubicado en calle 63, entre 15 y 16, una bandera británica que permaneció durante toda la mañana a la vista de todos los vecinos y transeúntes que pasaban por ahí.

No fue hasta que un ex combatiente y otros vecinos lo increpó, que el hombre, de unos 35 años, decidió retirar la bandera del lugar y dar una insólita explicación del por qué decidió colgarla justo hoy en su balcón. “Escuchame una cosa, la puse a lavar y la colgué ahí porque no tengo…..”, llegó a pronunciar el dueño del departamento cuando fue interrumpido por el veterano.

En el video captado por un vecino se puede ver el enojo y, por qué no, tristeza del ex combatiente que vio como su compatriota exhibía con cierto “orgullo” la bandera de Reino Unido. “¿Por qué colgaste esa bandera? Te vamos a romper todo, yo soy un ex combatiente. Que sea la última vez que colgás esa bandera”, atinó a decirle el veterano antes de irse del lugar.

Al ser increpado, el dueño de casa alegó que justo había puesto su bandera a lavar y luego la estaba secando al sol allí porque no tenía otro lugar donde colocarla. La historia terminó cuando el hombre le entregó la bandera de la discordia al ex combatiente para que se deshiciera de ella.

La guerra dejó un saldo de 649 bajas argentinas y más de 500 suicidios motivados por secuelas y traumas de posguerra. También murieron 255 británicos y tres isleños. Todo aquello se recuerda este día con mucho dolor, esas memorias los veteranos las llevan plasmadas en su ser, los convierten en lo que son hoy y las comparten en sus redes sociales o en distintos escritos.