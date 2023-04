“Clarín miente”: las otras fake news que Cristina Fernández le desmintió al Grupo

Una vez más, la frase “Clarín miente” invadió las redes sociales. Esta vez, de la mano de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien desmintió una nota del medio, en la cual se afirmó que habría una reunión entre ella y la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, generala Laura Richardson.

“Hace casi un año, el 26 de abril del 2022, recibí en mi despacho del Senado de la Nación a la Generala Laura Richardson y al Embajador de EE.UU., Marc Stanley, por pedido de este último. Este año, ni nosotros hemos solicitado una reunión con la Generala Richardson, ni la Embajada lo ha hecho con nosotros. Una vez más y como siempre… CLARÍN MIENTE”, publicó Cristina Fernández en su cuenta de Twitter.

En la nota que publicó Clarín el último lunes, afirmaron lo siguiente: “La ex presidenta había recibido sorpresivamente a Richardson en su despacho del Senado a fines de abril de 2022, en su primera visita a la Argentina. Ahora no se informaron detalles de por qué no fue aceptado el encuentro”.

Además, tras la publicación, el sitio arremetió: “En el mayor de los hermetismos, la generala Richardson llegó el domingo a Buenos Aires donde fue recibida por el embajador Marc Stanley, quien con Jorge Argüello, su par argentino en Washington, están buscando sostener una agenda bilateral que encontró a Biden y a Alberto Fernández finalmente en la Casa Blanca”.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Fernández de Kirchner desmiente a Clarín. De hecho, el último 10 de abril, luego que el Tribunal Superior de Londres fallara en contra del Estado argentino en el juicio que se tramita por el método de cálculo de una serie de bonos de deuda, conocidos como "cupones PBI", hubo otro choque.

A raíz de esto, Clarín compartió una nota que tituló: “Por mentir sobre el Indec, Argentina deberá pagar 1.330 millones de euros”. Cristina respondió esto y escribió: “Otra mentira de Clarín”. A su lado, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, refutó: “El que miente es Clarín: como ya explicamos, el juez no concedió ese argumento ni que hubo mala fe de Argentina. Les dio la razón con un tecnicismo indefendible: por una interpretación de la cláusula de los bonos, sostiene que el país debió haber pagado aún creciendo menos de 3 por ciento”.

En marzo de este mismo año, un episodio similar ocurrió a raíz de que Clarín tituló una nota: “La doble pensión de privilegio de Cristina Kirchner ahora suma 9,1 millones: son 124 jubilaciones mínimas”.

Por este motivo, el ANSES tuvo que salir a desmentirlo, y escribió: "En cuanto a la cifra publicada que afirma que ambas asignaciones sumarían más de 9 millones de pesos, no solo es falsa sino que además es disparatada. De ser cierta, sería además inexplicable en términos periodísticos que solamente se hubiera mencionado el nombre de la Vicepresidenta para publicar la nota".

Otra de las desmentidas entre Fernández de Kirchner y Clarín, tuvo lugar en agosto del 2022, cuando el medio publicó una nota sobre la causa vialidad y escribió: “Hay tres toneladas de pruebas que complican a CFK”. En ese entonces, Cristina compartió el escrito en Twitter y afirmó: “‘Tres toneladas de pruebas’: Clarín y los fiscales Luciani y Mola deben dejar de mirar Netflix. Agarren la Constitución, los libros de derecho administrativo y el código penal y procesal, que no muerden”.